Cette mère a vite regretté d'avoir lancé #HimToo pour plaindre son fils «qui a peur de sortir avec des filles» depuis #MeToo

Depuis un an, le mouvement #MeToo a libéré la parole de victimes d'abus sexuels mais n'a pas encore complètement fait évoluer les mentalités sur le sujet. Reste toujours celles et ceux qui estiment que, depuis l'affaire Weinstein, le climat est surtout devenu très hostile envers les hommes.

C'est le cas de Donald Trump qui s'est publiquement excusé au nom du pays auprès son nouveau juge à la Cour suprême Brett Kavanaugh pour les "souffrances qu'il a endurées", mais aussi d'une mère américaine qui n'est pas passée inaperçue.

Dans un tweet, maintenant supprimé, cette dernière a décidé de lancer le hashtag #HimToo ("lui aussi", en français) pour dénoncer la peur qui pétrifie apparemment désormais la gent masculine quand il est question d'aborder une femme.

La maman a expliqué - photo à l'appui - que son enfant ne voulait plus se retrouver seul avec une femme autour d'un verre ou d'un repas. "Ceci est MON fils, il est sorti premier de son camp d'entraînement militaire. C'est un gentleman qui respecte les femmes. Il refuse d'aller à des rencards seul à cause de ce climat actuel où les féministes radicales font flotter les fausses accusations d'agression sexuelle".

WAYBACKMACHINE

Une vision des choses qui a immédiatement déclenché une vague de moqueries et détournements sur le réseau social, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

This is MY sun. He graduated #1 in THE SOLAR SYSTEM. He is a star who respects planets. He won't go on solo orbits because his gravitational pull is so strong that one day he will explode! I VOTE. #HimToopic.twitter.com/FXe5ipyOSM — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 9, 2018

"Ceci est MON soleil. Il est sorti premier du système solaire. C'est une étoile qui respecte les planètes. Il refuse d'aller dans des orbites seul parce que sa force gravitationnelle est si forte qu'il explosera un jour! #HimToo "

This is my son, the Titan Cronus. He castrated me with a sickle and threw my testicles into the sea. He won't go on solo dates anymore as it is prophesied that he will be overthrown by his own son, just as he overthrew me. I VOTE. #HimToopic.twitter.com/Ql9NaVyOlW — pixelated (something halloween-related) (@pixelatedboat) October 9, 2018

"Ceci est mon fils. Le roi des Titans Cronos. Il m'a castré et a lancé mes testicules dans la mer. Il refuse maintenant d'aller à des rencards en tête-à-tête car la prophétie veut qu'il sera un jour renversé par son fils comme il m'a renversé #HimToo".

This is MY son. He graduated #1 in army camp. He was awarded the Marksmanship and sand racing award. He was #1 in A school. He is a gentleman who respects Mother. He won't go on solo dates because he loves his Mother. I VOTE. #HimToopic.twitter.com/9gKhz8tVpk — The HAM lawyer (@thehamlawyer) October 8, 2018

"Ceci est MON fils. Il est sorti premier de son camp militaire. Il a reçu des prix pour sa précision et ses courses dans le sable. C'est un gentleman qui respect sa mère. Il refuse d'aller à des rencards car il aime sa mère. #HimToo"

This is MY son. He singlehandedly runs a small hotel. He's a homeowner. He knows a boy's best friend is his mother. He goes a little mad sometimes. He won't go on solo dates due to the current climate of false accusations by radical anti-shower-stabbing feminists. I VOTE. #HimToopic.twitter.com/qSYY7Cy46E — Night of the Living Marble (@living_marble) October 8, 2018

"Ceci est MON fils. Il gère tout seul un petit hôtel. Il est propriétaire. Il sait que le meilleur ami d'un garçon c'est sa mère. Il devient un peu fou parfois.Il refuse d'aller à des rencards en tête-à-tête dans ce climat actuel où les féministes anti-couteaux dans la douche font flotter les fausses accusations d'agression."