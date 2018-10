Les résidants de Saint-Jean mis en garde contre d'autres flambées possibles chez Irving

Les résidents d'un quartier de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ont été mis en garde contre la possibilité qu'il y ait d'autres «flambées» pendant la restauration des installations de la raffinerie de pétrole qui a été le théâtre, lundi, d'une importante explosion.

Des responsables en gestion des mesures d'urgence devaient demeurer sur place afin de surveiller la reprise des activités de la raffinerie Irving Oil, a indiqué la Ville sur les réseaux sociaux, lundi soir.

#SJEMO Update - As part of the normal stabilization process on site at the Refinery, Saint John EMO is advising the public that there is a possibility for flare ups to occur. Crews are onsite and monitoring.