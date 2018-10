Joey King a surpris ses fans avec une toute nouvelle tête : un crâne entièrement rasé.

Oui, elle a osé, comme de nombreuses célébrités telles que Millie Bobby Brown, Kate Hudson ou Cara Delevingne, retirer ses longues mèches.

Elle explique avoir subi la transformation capillaire drastique pour interpréter le rôle de Gypsy Rose Blanchard, une jeune femme victime de sa mère atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration via sa mère.

Le syndrome de Münchhausen par procuration est une forme grave de sévices à un enfant où l'adulte qui en a la charge provoque de manière délibérée chez lui des problèmes de santé sérieux et répétés avant de le conduire auprès d'un médecin. Le but est d'attirer l'attention et la compassion à travers la maladie de l'enfant, résume un blogue publié sur le HuffPost Québec.

Gypsy Rose Blanchard, dans la peau de qui l'actrice américaine devra se glisser au cours des quatre prochains mois, avait le crâne rasé puisque sa mère Dee Dee Blanchard aurait voulu faire croire que sa petite avait la leucémie alors qu'elle était en pleine santé.

En entrevue avec le magazine Allure, Joey King affirme que sa nouvelle tête la rend plus forte. «Je sais que cela semble fou, et peu de gens seront d'accord avec moi, mais je pense que chaque femme devrait se raser la tête au moins une fois dans sa vie», a-t-elle dit.

Même si c'est pour un rôle, on trouve que le look va vraiment bien à l'actrice. Ne trouvez-vous pas qu'elle fait plus rock, moins starlette de Disney.

