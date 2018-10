En 2019, on verra la vie en vert. Si la couleur de l'année en cours est l'ultra violet, les spécialistes de la peinture de Dulux et Sico pensent qu'on devrait miser sur un vert sombre, riche et mystérieux pour être dans le coup l'année prochaine.

Dulux l'appelle «Veillée nocturne» et Sico «Noir de grand-maman». Les deux nuances se ressemblent beaucoup. Celle de Sico semble plus foncée, légèrement moins bleutée, se distançant un peu plus du vert émeraude que son concurrent.

Veillée Noctune de Dulux

«Évocatrice de la végétation luxuriante, "Veillée nocturne" crée un cadre apaisant, mais chargée d'une puissance organique vivifiante. Cette nuance est assez sobre pour agir comme ton neutre, mais possède l'intensité requise pour composer un accent saisissant. Elle s'agence aux bruns-gris tendres et aux tons de sable chaud», suggèrent les experts en peinture chez Dulux.

Le vert foncé devient en fait le nouveau noir, très populaire ces dernières années, et il est synonyme de luxe et distinction. On peut le retrouver autant dans un décor traditionnel que contemporain, sur un mur accent, meubles et objets déco. Rideaux de velours, banquette, accessoires, complet ou robe, il gagnera même les ombres à paupières et le vernis à ongles.

H&M Robe H&M 39,99$ (no. d'article : 0687424002)

Dulux suggère en complément du vert foncé, un second vert plus pâle et un soupçon plus chaud; Soleil et mojito, surtout avec le fini Soie vénitenne qui ajoute du lustre et du raffinement aux murs, (comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous).

Capture d'écran

Si vous n'êtes pas particulièrement fan du vert foncé, Sico nomme 11 autres couleurs tendance pour 2019. On avoue être assez fan de «Bleu de Manhattan», de «Satin» ou encore «Son d'avoine», qu'on apprécierait avec un «Bloody Mary». La couleur, on s'entend.

Capture d'écran

