C'est la fin pour «Les Échangistes» et «Le beau dimanche» à Radio-Canada

Radio-Canada annonce, ce mardi 9 octobre, que les émissions Les échangistes et Le beau dimanche ne seront pas de retour sur les ondes d'ICI Télé l'été prochain.

Jean-Philippe Wauthier prendra la barre d'un nouveau talk-show quotidien (qui n'a pas encore de nom) qui sera diffusé du lundi au jeudi, dès le mois d'avril 2019.

C'est la première fois que Wauthier fera cavalier seul à l'animation, sans coanimateur ou collaborateurs. Le principal intéressé se dit d'ailleurs fébrile de relever ce nouveau défi.

Le projet, coproduit par Guillaume L'Espérance et Jean-Philippe Wauthier, s'inspira évidemment davantage du style et des intérêts de l'animateur, qui a envie de parler davantage d'actualité et de politique, mais sans nécessairement conférer un ton plus sérieux à cette nouvelle proposition.

«Il y a quelque chose qui va me ressembler inévitable encore plus, on va travailler plus sur l'actualité, sur mes intérêts, explique Jean-Philippe Wauthier. Oui, il y aura des artistes, mais aussi des politiciens, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la place pour ça pendant l'été.

Ça fonctionnait bien au Beau dimanche. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans un contexte plus lumineux et estival.»

Radio-Canada confirme également qu'il n'y aura plus de talk-show les dimanches soirs l'été prochain.

Quant à Pénélope McQuade, qui pilotait depuis huit ans un talk-show estival à Radio-Canada, le diffuseur confirme avoir d'autres projets pour la populaire animatrice pour la saison 2019-2020. Aucun détail n'a toutefois été révélé à cet égard.

Jean-Philippe Wauthier anime toujours l'émission Les dieux de la danse, diffusée les jeudis à 20h, sur les ondes d'ICI Télé.