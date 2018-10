THE WALKING DEAD - Mais comment font-ils? Le premier épisode de la saison 9 de "The Walking Dead" répond à plusieurs questions que l'on se posait, et à d'autres que l'on ne se posait pas encore. Mais chaque fan de la série de AMC s'est déjà demandé une fois au cours des huit saisons précédentes: comment diable les survivants peuvent-ils se déplacer à moto ou en voiture à l'infini? Les ressources en essence sont-elles inépuisables?

En fait, il se trouve que cette interrogation a une réponse. Et il faut aller la cherche directement chez les scénaristes du programme. Interrogés par Le HuffPost américain, les auteurs de la série ont vraiment pensé à tout.

ATTENTION SPOILERS

Vous êtes bien sûr de vouloir continuer?

Alors c'est parti!

Dans l'épisode 1 de la saison 9, on apprend que les Sauveurs, l'ancien groupe de Negan, sont en train de perdre leur récolte de maïs. Comme il est hors de question de tout brûler en ces temps difficiles, ils n'ont rien trouvé mieux à faire que d'en faire... de l'éthanol. Et c'est évidemment Eugène qui a pris les opérations en main et des barils sont déjà entreposés dans l'usine.

Daryl le motard s'occupe lui de rendre ses motos compatibles avec ce nouveau carburant.

Pour un expert en éthanol contacté par le HuffPost, ce procédé est tout à fait réalisable. "Il se trouve que c'est l'un des projets financés par le ministère de l'Énergie depuis de nombreuses années, explique le professeur Harvey Blanch du département Chimie biomoléculaire de l'Université de Berkeley en Californie. Il s'agit de convertir du sucre en matière cellulosique comme les tiges, les feuilles et les chutes de maïs, et de fermenter le glucose en éthanol. Donc c'est tout à fait faisable".

Et à la question de savoir si on peut s'en servir pour faire rouler des voitures, la réponse est oui. "Vous pouvez certainement, ajoute-t-il. C'est ce qu'à fait Henry Ford dans les années 1920."

Et à la question de savoir si les Sauveurs ont assez de maïs en réserve? D'après Harvey Blanch, une tonne de maïs permettrait d'obtenir plus de 260 litres de carburant. Mais il semblerait que l'ancienne bande de Negan n'ait pas autant de récolte que cela. Qu'importe, les Sauveurs peuvent maintenant se servir de leurs voitures pour aller en chercher là où il y en a.

De là à lancer une production industrielle? "Ils pourraient", lance le professeur de Berkeley, mais cela demande une connaissance avancée du processus, et le coût serait énorme même si l'argent ne veut plus dire grand chose dans une apocalypse de zombies".

