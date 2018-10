Alexandra G. est de retour au Québec après avoir été éliminée à Occupation Double Grèce et elle est en paix avec l'aventure qu'elle a vécue.

Lors de l'émission diffusée ce dimanche, dans un des multiples revirements depuis le début d'OD Grèce, les garçons ont dû choisir deux candidates à mettre dans les enveloppes pour l'élimination. C'est finalement les filles qui ont tranché et la jeune femme de Québec a dû faire ses valises.

Malgré tout, Alexandra G. n'a aucune rancune envers celles avec qui elle a partagé le quotidien pendant deux semaines.

«Je n'ai pas nécessairement de comptes à régler. Les filles m'ont dit que je ne faisais pas l'unanimité [du côté des gars] et que c'était la raison pour laquelle elles ont décidé de conserver Alexandra B», a-t-elle expliqué dans un entretien téléphonique avec le HuffPost Québec , lundi.

Bref, il ne faut pas s'attendre à ce que les flèches soient décochées par Alexandra G. lors de l'Heure de vérité qui aura lieu après l'aventure.

Philippe aurait-il pu la faire «papillonner»?

Dans son court passage à OD Grèce, Alexandra aura eu la chance de vivre un voyage au Kenya.

Elle avait obtenu ce privilège en étant dans l'équipe gagnante du rallye et elle a choisi Jonathan pour l'accompagner. Un autre garçon était de ce groupe vainqueur, soit Andrew. Mais elle dit ne pas regretter son choix même en sachant la tournure des évènements.

Alexandra G. ne le cache pas. Elle participait à Occupation Double pour trouver l'amour. Par contre, le contexte du jeu n'a jamais pris racine en elle.

«J'avais vraiment envie de trouver l'amour et je sais que dans un contexte de voyage, c'est parfois plus facile de s'ouvrir. Sauf que je me suis rendue compte que les gens décidaient de "papillonner" et de s'ouvrir un petit peu à tout le monde.»

«Moi, je n'étais pas capable de faire ça avec tout le monde. J'en sélectionne un. Si je sais que les autres filles apprécient tel gars, je ne vais jamais lui parler et même avoir envie de m'ouvrir à lui ou même de lui parler en ami. J'imagine que c'était contre mes valeurs», a estimé celle qui rêve d'être comédienne.

Un autre candidat a toutefois attiré l'attention de la jeune femme de 21 ans à son retour d'Afrique. Comme on a pu le voir dimanche, elle a passé un long moment avec Philippe lors du party où le thème était la mythologie grecque.

Rappelons que celui qui a aussi été candidat lors d'OD Bali a fait son entrée dans l'aventure sans passer par le tapis rouge, ce qui faisait en sorte qu'il ne participait pas au premier rallye. La suite de l'aventure aurait-elle été différente pour Alexandra si elle avait connu Philippe plus tôt? On ne le saura jamais.

Qu'à cela ne tienne, elle aimerait bien revoir Philippe lorsque ce dernier sera de retour de Grèce.

«J'aime sa personnalité. Je l'aimais dans l'émission l'an passé. On dirait qu'en regardant les émissions [de cette année], j'ai appris à le connaître. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Quand on s'est parlé après mon retour du Kenya, c'était très fluide. Au moins, on a fraternisé. Ç'a passé vite, mais on s'est parlé vraiment longtemps à ce qui paraît», a-t-elle résumé.

Les revirements bons pour le spectacle

L'équipe de production a annoncé dimanche qu'une nouvelle candidate fera son entrée dans l'aventure ce lundi. Kristina a déjà été présentée au public via une courte vidéo qui met la table pour une nouvelle dynamique au sein de la maison des filles.

Alexandra a bien hâte de voir comment cette arrivée viendra chambouler la suite de l'aventure.

«Je pense que ça peut faire tout un show. Ça va être le fun à regarder. Ça va dépendre aussi de la personne. Si la fille essaie de s'adapter et connaître les autres, elles vont l'inclure. À la base, les filles sont super gentilles. Mais si elles se sentent menacées, je pense qu'elles peuvent sortir leurs griffes», a-t-elle analysé.

Une longueur d'avance pour Catherine et Andrew?

Malgré qu'Occupation Double Grèce soit encore bien loin du fil d'arrivée, Alexandra a sa petite idée sur le couple qui pourrait décrocher le grand prix: Catherine et Andrew. Avec son statut de grand frère – comme PH l'an dernier, fait-elle remarquer – auprès des gars, la candidate exclue ne serait pas surprise de voir les autres candidats faire passer la fille qu'Andrew apprécie avant la leur.

«Il pourrait se rendre loin avec Catherine qui est super attachante. Les filles, ce sont toutes de bonnes personnes, mais ils vont bien ensemble et ils feraient un beau petit couple. Le fait qu'ils soient tous les deux des infirmiers, je les ai associés ensemble dès le tapis rouge», a mentionné celle qui compte s'inscrire en psychologie à l'université.

Alexandra G. se donne maintenant du temps pour voir sa famille et ses amis tout en vivant les retombées de son passage à OD Grèce. Son passage dans cette téléréalité lui a aussi donné un regain de confiance en elle-même pour peut-être poursuivre son rêve de faire carrière dans le théâtre et le chant.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

