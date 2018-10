La NFL souligne d'une drôle de façon l'Action de grâce canadienne

La NFL a voulu souhaiter une bonne Action de grâce à ses abonnés canadiens avec une photo de type bande dessinée en ce lundi 8 octobre 2018.

Sur cette dernière, on retrouve quatre joueurs originaires du Canada, dont le Québécois Laurent Duvernay-Tardif (avec un sarrau blanc pour faire référence à son titre de médecin). Il y a aussi Tyrone Crawford des Cowboys de Dallas, Brent Urban des Ravens de Baltimore et Nathan Shepherd des Jets de New York.

Jusque-là tout va bien. Mais le reste de la photo n'est qu'un amoncellement de clichés. Tout d'abord, on aperçoit une poutine sur la table (où est le fromage???) et un jambon à l'ananas.

La personne qui a créé cette image n'a pas dû s'interroger très longtemps sur la température qu'il fait actuellement au Canada alors qu'on aperçoit un igloo à travers la fenêtre de la salle à manger. De la neige en octobre? Possible, il y en a d'ailleurs eu à Calgary la semaine dernière. Mais un igloo? Sérieusement?

Facebook/NFL

Et ce n'était pas le dernier cliché utilisé dans la photo. Dr Duvernay-Tardif tient dans ses mains un gros sac de chips au ketchup et Shepherd montre fièrement une bouteille de sirop d'érable.

Plusieurs internautes ont souligné avec humour les contradictions de la photo.

Facebook

Wow, il y a tellement d'igloos lorsque je regarde par ma fenêtre à Montréal.

Pretty generic Canadian stuff. All Dressed > Ketchup though. — Colin Glover (@ColinLGlover) 8 octobre 2018

Des trucs assez clichés. Assaisonnées avant ketchup par contre.

Facebook

Hey NFL: apporter des chips au ketchup dans un repas de l'Action de grâce au Canada est un péché capital. Un fait qui est peu connu: ceux qui le font sont placés sur l'iceberg le plus près et sont à la dérive pour 10 jours et nuits.

Facebook Pas d'igloo, juste de la neige. De plus, il neigera encore aujourd'hui! Où sont les Timbits pour le dessert?

Comme on dit, c'est l'intention qui compte!

À voir également: