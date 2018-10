Une explosion ayant provoqué un incendie s'est produite, lundi matin, à la raffinerie d'Irving Oil à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, a confirmé la municipalité.

Selon l'Organisation des mesures d'urgence de la province, l'incident n'aurait fait que quelques blessés légers.

Irving Oil, qui a confirmé qu'un incident majeur s'était produit sans donner davantage de détails, a affirmé sur Twitter qu'elle évaluait la situation et s'engageait à partager plus d'information dès que possible.

De nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des flammes et un épais panache de fumée noire provenant de la raffinerie, située à proximité de plusieurs quartiers résidentiels.

Un hôpital local a émis une "alerte orange", ce qui signifie que l'établissement se prépare à accueillir un afflux de patients.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a dit être en contact avec le maire de Saint-Jean et l'Organisation des mesures d'urgence de la province.

Dans un message sur Twitter, M. Gallant a écrit que ses pensées allaient aux travailleurs et travailleuses touchés ainsi qu'à la communauté de Saint-Jean.

Litsa Daeres, qui vit à proximité de la raffinerie, a confié avoir entendu une puissante détonation peu après 10 h, alors qu'elle préparait le repas de l'Action de grâce.

Huge plume of black smoke & flames coming from the Irving Oil refinery in Saint John following reports of an explosion @CTVAtlantic. pic.twitter.com/zFUI5JqQSK