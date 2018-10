DÉCÈS - La mort d'un acteur "incroyable". Ce 6 octobre, des médias américains ont fait état de la disparition à l'âge de 76 ans de Scott Wilson, l'homme qui avait notamment incarné Hershel Greene dans "The Walking Dead". La nouvelle de sa mort intervient alors qu'il avait récemment été annoncé qu'il ferait son retour dans la série pour la neuvième saison, cinq ans après la mort de son personnage.

"Nous somme profondément attristés d'avoir à vous rapporter que Scott Wilson, l'incroyable acteur qui a joué Hershel dans 'The Walking Dead', est décédé à l'âge de 76 ans. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Repose au paradis, Scott. Nous t'aimons", a tweeté le compte officiel de la série dans la nuit du 6 au 7 octobre.

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ