Le casque colonial de Melania Trump pendant sa visite au Kenya ne passe pas

Après la veste "I don't care", le casque colonial. En visite au Kenya vendredi 5 octobre, Melania Trump s'est de nouveau fait remarquer par ses choix vestimentaires. Et cette fois encore, ce n'était pas en sa faveur.

Pour visiter un centre de protection des éléphanteaux puis le parc national de Nairobi, la première dame américaine a choisi de porter une chemise blanche, un pantalon marron et surtout... un casque colonial. Un accessoire qui a été jugé particulièrement déplacé pour une tournée sur le continent africain.

Carlo Allegri / Reuters

Le casque blanc que porte la première dame est en effet un vestige de l'époque coloniale (française, britannique ou encore néerlandaise) sur le continent africain et dans les Outre-mer. Il était porté exclusivement par les colons, propriétaires des domaines agricoles et d'esclaves.

"Melania complète le stéréotype parfait: des éléphants, des orphelins et même le casque colonial", a tweeté un professeur d'université du Kenya. La tournée de la première dame est en effet majoritairement consacrée à l'enfance, à travers sa campagne "Be Best" ("Sois le meilleur").

Oh, my god. She's got a fucking pith helmet! https://t.co/zWOsl1Re72 — Joe Bavier (@JoeBavier) 5 octobre 2018

@FLOTUS That Pith helmet you have carried was used by colonialists during the dark days. Doesn't sit well with us Africans. Who advised you🤦‍♀️🤦‍♀️? @CNN@citizentvkenya@ntvkenya — pauleenmwalo (@pauleenmwalo) 5 octobre 2018