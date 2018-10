Une autre étape de la passation des pouvoirs s'est déroulée vendredi matin à Québec: le premier ministre sortant Philippe Couillard a rencontré son successeur François Legault pour discuter de la transition.

M. Couillard a accueilli le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) au bureau du premier ministre situé dans l'édifice Honoré-Mercier.

Au même moment, les élus du Parti libéral étaient réunis juste à côté, à l'Assemblée nationale, pour se choisir un chef intérimaire.

THE CANADIAN PRESS Quebec Premier-designate Francois Legault, right and former Quebec Premier Philippe Couillard meet Friday, October 5, 2018 at premier's office in Quebec City. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

MM. Couillard et Legault ont échangé quelques mots pendant la séance de photo.

Le premier ministre sortant a assuré son successeur de son entière collaboration durant la transition.

M. Legault a rétorqué que la chicane était terminée, en faisant allusion à la campagne électorale.

Il l'a remercié pour ces années passées à la tête du Québec et a ajouté que la politique était dure.