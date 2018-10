La fille de Kate Moss fait ses débuts de mannequin

Telle mère telle fille, on n'est aucunement surpris de voir Lila Moss entamer une carrière de mannequin. Quand on a une mère comme Kate Moss - super top modèle anglaise à la carrière fascinante - désormais à la tête de son agence de mannequins The Kate Moss Agency, il semble logique que l'adolescente de 16 ans se lance elle aussi.

Et pour son premier contrat, rien de moins qu'une collaboration avec Marc Jacobs. Elle est le visage de la nouvelle campagne beauté du créateur américain qui l'a connue toute petite, elle avait 6 ans. Déjà à l'époque le célèbre designer pressentait une carrière pour Lila dont il avait perçu le caractère bien trempé et vu une vraie beauté.

Accompagnant ce cliché qui sonne le départ d'une grande carrière - gageons-le - Marc Jacobs revient également sur sa rencontre avec la mère de la jeune fille. Il raconte comment lui et Kate Moss dès 1993 sont devenus instantanément amis. Une amitié qui ne s'est pas démentie au fil du temps, alors faire travailler Lila représente une symbolique forte pour le designer, comme si une boucle se bouclait.

L'ère des enfants de mannequins eux aussi modèles est loin de se terminer.

On souhaite à Lila le succès absolument phénoménal de la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, - devenue le nouveau visage de Saint Laurent dernièrement - et qui a dominé la dernière Semaine de mode de Paris.

Ci-dessous Kate Moss (gauche) et Lila Moss (à droite) en 2017.

David M. Benett via Getty Images LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 17: (L to R) Kate Moss, Edward Enninful and Lila Grace Moss Hack attend Topshop's London Fashion Week show on September 17, 2017 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for TOPSHOP)

Lila est le 10e mannequin que Kate Moss signe au sein de son agence qu'elle a créée en 2016.

