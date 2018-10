Puma x Atelier New Regime, ça en jette!

Ce mercredi 5 octobre se déroulait la soirée de lancement de la nouvelle collection Puma x Atelier New Regime, la ligne des Québécois - (disponible à partir du 6 octobre). Une foule stylée s'est précipitée pour fêter l'événement sur fond orange vitaminé pour découvrir ces modèles qui promettent de nous faire vibrer cette saison.

Jfgalipeau.ca

L'inspiration

La collection Puma x Atelier New Regime Automne-Hiver 2018-2019 est née d'une fascination pour les sports motorisés et ceux qui les pratiquent. La collection puise son inspiration non seulement dans l'esthétisme et les matériaux des sports motorisés, mais aussi de la vie des pilotes.

La collection rend hommage à ses riders qui repoussent sans cesse les défis physiques et mentaux rencontrés sur la voie de la réalisation de leurs rêves, ceux qui sont prêts à tout risquer pour obtenir ce qu'ils veulent.

Parmi les modèles phares, la Ren Boot ANR

Une botte robuste conçue pour la neige agrémentée d'une semelle antidérapante au motif camouflage jusqu'aux lacets sortie elle depuis le 27 septembre.

Pour voir toutes les photos de la soirée de lancement dans la galerie ci-dessous