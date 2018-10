L'inspirante lettre de Patrice Bélanger adressée à lui-même qui a ému la toile

Depuis mardi circule sur les réseaux sociaux un extrait de l'émission de radio Debout les comiques, diffusée sur les ondes de CKOI, dans lequel Patrice Bélanger adresse une touchante «lettre à son jeune lui-même».

Pendant environ six minutes, le populaire animateur a lu en ondes les mots qu'il a écrits spécialement pour le Patrice Bélanger âgé de quatre ans. Un message dans lequel il l'encourage, entre autres, à ne jamais abandonner, à toujours persévérer et à ne jamais se laisser abattre par les plus dures épreuves de la vie.

Le tout sous les regards plus qu'émus de ses collègues Tammy Verge, Billy Tellier et Martin Cloutier.

«Il y en a qui voudront te médicamenter, parce que tu es étourdissant. Par chance, tu es tombé sur des parents ouverts et aimants, confie-t-il, notamment. Eux, comme plein d'autres par la suite, vont voir en toi une boule d'énergie qui mord dans la vie et qui veut rien manquer.

Ça va être ta marque de commerce, mon Pat. Donc, ceux qui vont essayer d'étouffer cette énergie et de te faire rentrer dans le moule, ne les écoute pas. Parce que cette cassette-là, tu vas l'entendre souvent. Tu fais à ta tête et tu continues.

Pops pis m'man vont te montrer que pour avancer dans la vie, ça prend beaucoup de travail, un peu de chance et pour le reste, tu lances ça dans le ciel et tu n'arrêtes pas d'y croire. Jamais.»

Depuis sa diffusion sur la page Facebook de CKOI, la vidéo a été visionnée plus de 525 000 fois, et partagée plus de 12 000 fois par les internautes.

