Comment appliquer son mascara comme du monde

Le mascara est l'étape ultime et primordiale du maquillage, la touche qui change tout, qui définit, encadre et agrandit le regard. Comment s'en passer? Là n'est pas la question qui nous anime, mais comment bien l'appliquer? Qui ne s'est pas retrouvé avec des petits motons secs de mascara qui viennent gêner notre vision ou chatouiller nos verres de contact?

On a interviewé Amélie Ducharme, maquilleuse professionnelle COVERGIRL qui nous prodigue ses conseils pour cette étape déterminante de notre routine beauté.

Avant l'application, on peut brosser les cils s'ils sont très fournis. On peut également les courber avant de placer le mascara - et ce à la base du cil. Ensuite on applique le mascara.

«Avant toute chose, il faut éviter quand on met la brosse dans le tube de faire rentrer de l'air à l'intérieur ce qui aura pour effet de faire sécher le mascara. C'est la plus grosse erreur de pomper le produit, et de faire un appel d'air. N'oubliez pas également de jeter votre mascara au bout de 3 mois pour éviter les bactéries qui pourraient se développer et entraîner des infections.»

On va chercher le produit sans pomper le mascara et ensuite on l'applique - règle essentielle.

«Normalement, il faut retremper le pinceau, mais pas chaque fois. Avec un seul trempage, je fais les deux yeux pour la première couche, je reprends du produit pour le 2e passage. Lors de ce 2e passage, j'en remets essentiellement à la pointe des cils.»

Les cils supérieurs

«Sur des cils supérieurs, placer la brosse au centre du cil au plus proche de la base, on remonte vers le haut. Puis je vais aller chercher vers les coins les cils extérieurs, idem pour l'intérieur. Je vais enlever l'excédent et changer l'angle de la brosse. Un oeil puis l'autre.»

La 2e et 3e couche, on travaille plus à l'horizontale en allant chercher la pointe du cil, ce sont ces extrémités qui nous intéressent à ce stade. On ne veut pas trop charger la base et faire des motons qui viendraient gêner la vue ou nos verres de contact.

Les cils du bas...

«On veut juste les colorer. Je reprends la brosse de mascara propre pour les démêler et on applique un peu de produit délicatement.»

Et si on souhaite se remaquiller au cours de la journée?

«On peut recourber les cils déjà maquillés, il faut y aller TRÈS délicatement. Et on applique du mascara encore une fois juste à la pointe des cils.»

5 conseils de pro

*Ne jamais pomper le produit qui aura pour effet de faire entrer l'air dans le mascara et le faire sécher, c'est l'erreur que l'on commet le plus fréquemment! *Éviter de se frotter les yeux *Ne pas dormir avec du mascara *Quand on se démaquille, on ferme l'oeil, on pose le produit, on laisse poser 15 secondes puis on frotte délicatement pour retirer le mascara l'oeil toujours fermé. *Si on a du mascara résistant à l'eau, on prend un démaquillant adapté.

