Chris Evans accroche son bouclier de Capitaine America

Chris Evans a achevé sa dernière performance en tant que Capitaine America.

L'acteur a écrit sur Twitter jeudi que son dernier jour de tournage pour «Avengers 4» avait été très «émotif». Il a remercié ses collègues et ses admirateurs pour ses huit années en tant que Capitaine America, affirmant que ça avait été «un honneur».

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.