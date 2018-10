12 bottes stylées et imperméables pour elle et lui

ELLE : Anfibio - North

Anfibio

Oui, une botte peut être à la fois stylée, imperméable, et CHAUDE. Qui l’eût cru ? C’est l’exploit qu’a réussi à relever le fabricant de bottes montréalais Anfibio, qui célèbre son 50e anniversaire cette année. Gros, gros plus : c’est l’une des rares entreprises à offrir une confection 100% montréalaise.

Et en restant chez nous de la sorte, la famille italo-montréalaise ne pourrait pas mieux connaître les hivers québécois arides, adaptant constamment ses bottes en conséquence pour offrir performance et qualité. Le look s’est aussi modernisé. La collection automne/hiver 2018-2019 est à tomber, autant au rayon féminin que masculin.

Autre plus : Anfibio chausse tous les pieds, même les plus grands (jusqu’à la pointure 14 pour les femmes et 19 pour les hommes) ainsi que les mollets forts. Une fois qu’on a essayé, on ne peut plus s’en passer. Les pieds au sec, ce n’est pas un luxe.

300$