«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Après avoir discuté en long et en large des enjeux de la dernière campagne électorale provinciale au cours des deux premiers épisodes de la saison, l'heure est maintenant au bilan.

Les députées Catherine Dorion (Québec Solidaire), Catherine Fournier (Parti Québécois), Geneviève Guilbault (Coalition Avenir Québec) et Marwah Rizqy (Parti Libéral du Québec), seront sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 7 octobre, pour faire le point sur les résultats de l'élection de lundi dernier.

De son côté, la ministre fédérale des Affaires étrangères Chrystia Freeland viendra discuter de l'AEUMC conclu dimanche dernier entre le Canada et les États-Unis.

La pianiste et compositrice Alexandra Stréliski figurera également parmi les invités de Guy A. Lepage et Dany Turcotte pour présenter son nouvel album, Inscape.

Le cofondateur et PDG de Hopper, Frédéric Lalonde, viendra discuter de son application, qui aide les voyageurs à acheter leurs billets d'avion au prix le plus avantageux.

Finalement, la réalisatrice Mélissa Beaudet, la directrice de l'école secondaire Gérard-Filion Sylvie Dupuis et le professeur Celso C. Leduc s'entretiendront sur les nombreux défis du système d'éducation et la série documentaire 180 jours, diffusée les jeudis à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.

Dimanche dernier, Tout le monde en parle a rallié 1 109 000 téléspectateurs, soit 7000 de moins que la semaine précédente. Auparavant, 578 000 personnes ont regardé Découverte et 662 000 adeptes ont visionné ICI Laflaque, sur les ondes d'ICI Télé. Du côté de TVA, 1 096 000 personnes étaient au rendez-vous pour Révolution et 643 000 pour Tout le monde aime, tandis que 756 000 inconditionnels ont regardé LOL, et 650 000 curieux ont visionné Vlog. Finalement, du côté de V, 533 000 téléspectateurs ont assisté à la grande première d'Occupation Double Grèce.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d'ICI Télé.