Calgary ensevelie sous 40 centimètres de neige!

Calgary a reçu 40 centimètres de neige en seulement 12 heures mardi.

La ville est ensevelie sous un épais manteau de neige mouillée et lourde.

La police de Calgary rapporte au moins 251 collisions. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport international de Calgary.

The City of Calgary snow removal plan?! Wait for a Chinook!! #YYC pic.twitter.com/l00Gy8IMMt

À un certain moment environ 80 autobus de transport en commun étaient en panne ou enlisés sur des rues glissantes. Des responsables ont expliqué que les bus ne sont pas encore équipés de leurs pneus d'hiver.

Hi #yyc - if you're waiting for the #7 it's currently parked in someone's yard in Altadore. pic.twitter.com/1wHMN2dtmt