Nos seins sont la partie de notre corps que nous scrutons et jugeons souvent avec trop de sévérité, et que nous palpons régulièrement, mais peut-être pas assez. Alors que commence Octobre Rose, ce mois qui vise à sensibiliser au cancer du sein, voici trois gestes que nous devrions poser pour la santé de nos seins.

* 1 Québécoise sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie. * 88% des personnes atteintes survivent à la maladie au-delà de 5 ans * 1% de tous les cancers du sein touche les hommes.

On s'auto-palpe comme Serena Williams

Dimanche 30 septembre, la championne de tennis a partagé une vidéo d'elle où on la voit se toucher les seins accompagné de ce message.

«En ce Mois de sensibilisation au cancer du sein, j'ai enregistré une version du tube mondial des Divinyls +I Touch Myself+ pour rappeler aux femmes de réaliser régulièrement un auto-examen», écrit Serena Williams dans ce post sur Instagram.

À faire: on s'auto-palpe régulièrement. On consulte son gynécologie pour la fameuse visite annuelle, et à partir de 50 ans, on passe des mammographies une fois par an!

Une brassière pour la bonne cause

La Vie en rose reverse 2$ à la recherche sur le cancer du sein pour chaque soutien-gorge vendu du 1 au 31 octobre. À noter les soutiens-gorge post-mastectomie Muse (59,95$) de la griffe pensés et développés avec le soutien de professionnels de la santé et de femmes ayant subi une mastectomie simple ou double.

Courtoisie

Sauver des vies un geste à la fois

On fait un don, petit ou grand, chaque don est précieux et fait une grande différence. Votre contribution permet à la Fondation de mettre en œuvre sa mission et de se rapprocher un peu plus d'un avenir sans cancer du sein. Ce peut être un don unique, mensuel, ou lors d'un événement - info@rubanrose.org.

lovelyday12 via Getty Images

À propos d'Octobre Rose

Depuis plus de 20 ans, Octobre Rose est une campagne de mobilisation annuelle à l'échelle internationale consacrée à la sensibilisation au cancer du sein afin de favoriser la prise de conscience sur les réalités de cette maladie, l'importance de la recherche, et l'accroissement du soutien. Elle vise à inciter les gens à porter une attention particulière à la santé de leurs seins.