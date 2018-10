Plus le mercure descend, plus on a envie de se réfugier chez soi. Et tant qu'à hiberner chez nous, aussi bien y maximiser le confort. La styliste des boutiques de décoration West Elm, Virginie Boivin, nous livre ses trucs pour avoir la maison la plus douillette qui soit.

1. Mieux habiller ses fenêtres

West Elm

À l'approche de la saison froide, on mise sur un habillage de fenêtre plus lourd. «Avec les hivers froids et secs qu'on a, on veut vraiment être enveloppé», dit la spécialiste. Remisez les voiles qui allègent vos pièces l'été et tournez-vous vers le velours, par exemple, qui a notamment vraiment la cote en ce moment.

2. Regarnir l'espace

«Le minimalisme était partout pendant un bout, mais là on revient aux espaces plus remplis. Et, oui, l'hiver on peut en mettre plus. [...] Plus c'est chargé, plus ça enveloppe [NDRL : donc, c'est confortable]», assure la pro de West Elm. On peut disposer quelques cactus dans un coin ou même jusqu'à ajouter des accessoires automnaux à son décor, selon Mme Boivin. On mise dans ce cas sur des matières naturelles, comme des branches ou même du feuillage d'automne dans un centre de table.

3. Multiplier les rondeurs

West Elm

Inconsciemment, l'humain se sentirait mieux en contact de formes arrondies, selon Virginie Boivin. «L'homme se sent plus agressé par les angles prononcés. Il y a danger de blessure. Tandis qu'avec les rondeurs, on se sent automatiquement protégé.» Misez sur une table à café ronde, des chaises ou fauteuils au dossier arrondi ou encore un coussin en tricot à larges mailles donnant une impression d'ondulation.

4. Réchauffer ses murs (ou ses accessoires)

Le blanc immaculé et le gris ont eu leurs beaux jours, c'est maintenant aux couleurs chaudes de gagner nos décors. C'est d'autant plus pertinent à l'approche de la saison froide. Le jaune moutarde, le jaune orangé, l'orange brûlée quasi rouille ou encore ultra vitaminée, et les rouges en tout genre promettent de faire monter la température et de dynamiter votre quotidien.

5. Sortir la p'tite laine et les matières plus lourdes

De la laine, beaucoup de laine a presque à coup sûr le mérite d'adoucir une pièce. Et si vous voulez enrichir votre décor davantage, misez sur un mélange de matières et de texture. Virginie Boivin recommande de mixer velours - lustré ou non - à de la laine de différentes longueurs ou couleurs, par exemple. Optez aussi pour du feutre. Ajoutez sinon une touche de tricot par-ci, puis des matières naturelles, comme le ratan (similaire au rotin) ou la paille par là.

6. Changer les coussins

Au tournant de l'automne, optez pour des coussins gros format sur le canapé, le banc dans l'entrée ou le coin repas. «Plus c'est gros, plus c'est invitant», résume Virginie Boivin. Et pour le choix des coussins, ça devrait toujours fonctionner de la même manière. En paquet de trois : un plutôt neutre de couleur uni, un autre avec votre couleur accent et un troisième plus «funky» avec motif, grosseur ou texture différente.

7. Doubler les bougies

Même si elles ne sont pas allumées, elles donnent une impression de confort. Alors, imaginez-vous le degré de bien-être lorsque leurs flammes danseront sous vos yeux, un soir frisquet de novembre enroulé dans une couverture.

8. Sortir les doudous du placard

West Elm

Vous avez normalement qu'un jeté sur votre canapé? Pourquoi ne pas toutes les sortir? Deux ou trois de plus donnent une impression de confort immédiat. Tout le monde pourra s'y blottir et se protéger des courants d'air.

9. Faire du neuf avec du vieux

«Les choses faites à la main donnent un côté plus humain à votre chez-vous. Ça vaut vraiment le coup de faire des petites transformations», dit la styliste. Tricotez-vous un jeté, repeignez un vieil objet, faites de la mosaïque ou de la dorure sur feuille, autant de trucs en vogue en décoration, suggère-t-elle.

5 grosses tendances déco pour l'automne 2018 Les couleurs chaudes. Le orange, surtout!

Les draperies lourdes pour habiller les fenêtres

Les formes arrondies

Le mobilier de couleur

Le laiton dans les accessoires

3 pièces coups de cœur de Virginie Boivin

- Fauteuil Carlo Mid-century couleur olive - West Elm

West Elm

- Coussin XXL en laine bouclée (24"X24") - West Elm

West Elm

- Buffet de la collection Pictographe - West Elm

west elm

