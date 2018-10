NEW YORK — La LNH ira de l'avant avec son projet d'équipe d'expansion à Seattle.

Le Commissaire de la ligue, Gary Bettman, a déclaré mardi que le comité exécutif de la LNH avait recommandé d'aller de l'avant avec la candidature de la ville de Seattle pour une équipe d'expansion.

Le vote final du bureau des gouverneurs de la ligue aura lieu en décembre.

Bettman a soutenu qu'il y avait encore quelques informations à recueillir avant la prochaine rencontre au sommet des gouverneurs, qui aura lieu les 3 et 4 décembre. À ce moment, les dirigeants pourraient s'entendre sur la date d'entrée de la 32e concession du circuit Bettman, soit en 2020 ou en 2021. L'intégration doit être approuvée par 75 pour cent des 31 propriétaires.

Les futurs propriétaires de l'équipe et la mairesse de Seattle Jenny Durkan ont présenté leur projet devant le comité exécutif de la LNH pour présenter leur plan d'attaque et surtout démontrer le sérieux de leur candidature, un peu plus tôt mardi.

Lindsey Wasson/Getty Images La mairesse de Seattle, Jenny Durkan.

«Je suis extrêmement confiant que les choses vont pouvoir aller de l'avant et que nous aurons ce dont nous avons besoin de la part de la LNH et de la future équipe pour mettre le projet à terme en 2020, a déclaré Durkan. Ils savent que c'est notre date butoir et la ligue aimerait bien avoir l'équipe pour 2020 aussi, si nous obtenons le feu vert.»

La seule embûche qui pourrait venir contrevenir à la réalisation du projet demeure la rénovation du KeyArena.

L'approbation semble assurée. Bettman a relaté que l'approbation du comité exécutif, composé de neuf propriétaires, parlait pour beaucoup et il serait surprenant que les autres propriétaires refusent le 650 millions $ de frais d'expansion pour une équipe qui pourrait balancer le nombre d'équipes dans les associations de l'Est et de l'Ouest à 16 équipes chacune et qui pourrait devenir, géographiquement parlant, d'un rival pour les Canucks de Vancouver.

«Ça regarde bien, a admis le propriétaire des Canucks, Francesco Aquilini. C'est excitant. Nous voulons une équipe à Seattle. Ce serait bien pour Vancouver et pour la ligue. Ça va éventuellement se produire. Le KeyArena va être reconstruit. Je crois que c'est imminent.»

La LNH comportait 30 équipes depuis 2000 lorsque les dirigeants ont décidé de concéder une équipe d'expansion à Las Vegas, en 2016. À leur première saison, les Golden Knights se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley.

Le processus s'est amorcé à l'hiver 2014, lorsque la ligue avait fait un sondage en ligne pour sonder l'intérêt des acheteurs potentiels de billets de saison afin de déterminer si le marché de Las Vegas était viable.

L'intérêt des partisans à Seattle ne fait aucun doute, avec les 10 000 abonnements qui ont été vendus en 12 minutes et un total de 32 000 en dépôts garantis.

Après la rencontre avec le comité exécutif, les futurs partenaires n'ont toutefois pas voulu crier victoire et s'emballer trop rapidement.

«Ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver ici et nous pouvons être patients», a reconnu Tod Leiweke, futur PDG de l'équipe.