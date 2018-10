Jessica Biel et le Justin Timberlake forment pas mal l'un des plus (sinon LE PLUS) beaux couples d'Hollywood. Et il semblerait que la flamme ne soit pas éteinte entre les deux, même après 11 ans de vie commune, en partie grâce au sexe de Justin.

Eh oui, sous une publication Instagram de l'interprète de Sexyback le montrant en train de travailler sur son livre autobiographique Hindsight, la star de la nouvelle série Netflix Sinner a donné un indice sur la taille du pénis de son mari.

Il semblerait qu'il ne soit pas petit du tout. Même plutôt saisissant!

«Mon pro des mots au boulot. Toujours impressionné par ton gros... cerveau», a-t-elle écrit.

Ayayaye! Comme on s'en doute tous, la belle de 36 ans plaisantait bel et bien sur la grosseur de... Hum... son attirail, ce qui a fait réagir de nombreux fans du duo.

Plusieurs sont ceux qui ont répondu directement à Jessica en lui disant qu'elle était chanceuse. Tristement, le principal intéressé n'a pas donné suite au commentaire de sa femme... publiquement. Peut-être que ça s'est terminé dans la chambre à coucher.

Comme quoi il est vraiment possible de tout avoir. Beauté, complicité et vie sexuelle enlevante!

