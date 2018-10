Cette année, la fête de l'Action de grâce est célébrée le 8 octobre. Et si vous avez prévu certaines activités spéciales, mieux vaut savoir ce qui sera ouvert et fermé en ce jour férié. Heureusement, la plupart des magasins et épiceries sont ouverts pour l'occasion.

OUVERT :

- Restaurants

- Établissements d'alimentation

- Les centres commerciaux

- SAQ

- La plupart des pharmacies

- Les horaires d'autobus et les horaires des bibliothèques, centres culturels, arénas, piscines et centres sportifs varient en fonction des villes et parfois des arrondissements. Les citoyens sont invités à communiquer directement avec le personnel de ces installations avant de se déplacer ou à en vérifier l'horaire via Internet.

Aussi ouvert à Montréal:

- Le Biodôme

- Le Jardin botanique

- L'Insectarium

- Le Planétarium Rio Tinto Alcan

- La Ronde

- Le marché Bonsecours

- Les écocentres (selon l'horaire régulier)

- Les marchés publics

- Le Casino de Montréal

- Le Musée de la civilisation à Québec

- Les collectes des déchets sont maintenues selon les horaires habituels dans la plupart des endroits.

FERMÉ :

- Les banques

- La plupart des bureaux et services gouvernementaux (fédéral et provincial)

- La plupart des bureaux municipaux.

- Les bureaux de poste Canada (Pas de livraison du courrier)

- Les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

- Les bureaux de Passeport Canada

- Les bureaux de Loto-Québec ainsi que le paiement aux gagnants

- Grande Bibliothèque de Montréal