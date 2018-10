Le géant américain du commerce en ligne Amazon portera à 15 $ US de l'heure le salaire minimum de tous ses employés américains à compter du mois prochain.

Quelque 350 000 employés à temps plein, à temps partiel, temporaires ou saisonniers profiteront de cette mesure, tout comme les employés de Whole Foods, qui appartient maintenant à Amazon.

Certains employés d'Amazon qui gagnaient déjà 15 $ US de l'heure amélioreront aussi leur sort.

Shared the new Amazon $15 minimum wage with the team here at LGB3 early this morning! Best All Hands Ever!!! 👊😃 pic.twitter.com/RqkvHQuomO