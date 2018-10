C'était la première fois que les Québécois devaient se passer des analyses et commentaires de Jean Lapierre, commentateur politique et ancien ministre libéral, lors d'une élection provinciale. La populaire bête politique a péri dans un écrasement d'avion aux Îles-de-la-Madeleine, en 2016.

Plusieurs internautes ont souligné lundi soir le vide qu'a laissé Jean Lapierre dans le paysage politique et médiatique alors que les Québécois élisaient un premier gouvernement caquiste majoritaire. En voici quelques exemples.

R-C sont plus professionnels, mais j'aimais aller à TVA pour Jean Lapierre qui ne manquait jamais de me faire rire. Il me manque tellement même si j'ai voté PQ toute ma vie et que j'étais souvent en désaccord avec ses idées.