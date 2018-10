Il n'y a jamais rien de trop beau - ni de trop gros - pour Chanel. Pour son défilé de prêt-à-porter printemps/été 2019, la prestigieuse maison de couture adorée des fashionistas a transporté ses invités de marque à la plage, mais en restant en plein cœur de la Ville lumière.

Eh oui, le Grand Palais de Paris a pris des airs de station balnéaire, avec sa plage de sable surveillée par des sauveteurs signature Chanel, ses vraies vagues (oui, oui) et son long quai. Le tout entouré d'un ciel bleu pour faire oublier la grisaille parisienne et filer à tous une envie de vacances au soleil.

BERTRAND GUAY via Getty Images

La collection comprenait quelques robes de plage légères et colorées agencées aux classiques tailleurs en tweed de la griffe, formant un étonnant contraste, mais toujours chic. Parfait pour une réunion sur la côte méditerranéenne. Sinon, on a aperçu beaucoup de chapeaux de paille surdimensionnés, encore plus de ceintures arborant le logo, des jupes longues fendues. Malgré la chaleur des beaux jours, les manches avaient plus tendance à être longues et les couches nombreuses.

Galerie photoLe défilé Chanel Printemps/été 2019 Voyez les images Chanel recrée une plage – avec vraies vagues! – en plein Paris 1/ 47













Le défilé Chanel Printemps/été 2019 1/ 47















Les sandales, elles, étaient portées candidement à la main, les mannequins marchant pieds nus sur la plage.

Le défilé mené par Karl Lagerfeld a aussi donné droit à un moment Baywatch. Pamela Anderson était de la partie et a aussi enlevé ses chaussures pour profiter de la plage dans un look tout en blanc signé Chanel. La belle de 51 ans semblait vraiment dans son élément.

Pascal Le Segretain via Getty Images Pamela Anderson