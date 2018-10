Le Canadien a nommé le défenseur Shea Weber au poste de capitaine de l'équipe, lundi.

Weber est devenu le 30e capitaine de l'histoire de l'organisation, et il succède ainsi à Max Pacioretty. Pacioretty a été échangé plus tôt cet automne aux Golden Knights de Vegas, en retour de l'attaquant Tomas Tatar et de l'espoir Nick Suzuki.

Weber avait occupé un poste d'adjoint au cours des deux dernières campagnes.

Ses adjoints seront les attaquants Paul Byron et Brendan Gallagher.

Le défenseur originaire de Sicamous, en Colombie-Britannique, est le 25e joueur canadien à être capitaine du CH, et le premier depuis Vincent Damphousse (1996 à 1999). Weber est aussi le premier défenseur depuis Chris Chelios (cocapitaine avec Guy Carbonneau en 1989-1990), et le 11e dans l'histoire de l'équipe, à arborer le 'C' sur son chandail.

Weber a également occupé les fonctions de capitaine des Predators de Nashville, de la saison 2010-2011 jusqu'en 2015-2016.

Il faudra toutefois patienter avant l'entrée en scène du nouveau capitaine puisqu'en juillet dernier, le CH avait annoncé que Weber avait été opéré au genou droit et qu'en conséquence il serait absent jusqu'à la mi-décembre.

Le défenseur et le Canadien avaient appris la mauvaise nouvelle à la mi-juin, au moment où le vétéran défenseur avait entrepris une rééducation qui devait durer six mois à la suite d'une autre intervention chirurgicale, celle-là à la cheville gauche, le 13 mars à Green Bay, au Wisconsin.

Le Tricolore entamera sa saison régulière mercredi en rendant visite aux Maple Leafs à Toronto.

