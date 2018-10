Les chansons de Charles Aznavour sont des «beautés éternelles», a déclaré à l'AFP Nana Mouskouri en rendant hommage au chanteur, son «grand frère et un maître», décédé lundi à l'âge de 94 ans.

«Charles ne nous quittera jamais, il est parti par-delà le ciel retrouver d'autres étoiles, tant d'amis avec qui vivre sa Bohème et prolonger sa jeunesse», a déclaré la chanteuse grecque, qui a interprété plusieurs chansons de Charles Aznavour. «Ses chansons, d'un pays à l'autre, sont des beautés éternelles, des cadeaux qui nous accompagnent».

AFP/Getty Images

«Par ses mélodies et ses textes d'une subtilité fragile, riche de vérité et sagesse humaine, il a depuis toujours enrichi ma vie», a poursuivi Nana Mouskouri.

«Où qu'il soit, il restera cet ami parfait, et où que je sois je le suivrai, le chanterai avec la plus grande humilité et l'amour le plus profond. Cet amour qu'il a si divinement écrit et chanté toute sa vie. Cet amour qu'il nous donne à jamais». «Il est mon ami, et notre ami à tous», a conclu la chanteuse grecque.