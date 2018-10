Travailler 4 jours par semaine boosterait la productivité selon cette dernière étude de l'Université d'Oxford menée par Jan-Emmanuel De Neve, professeur associé au département d'économie et de stratégie.

Les bénéfices de cette productivité accrue au cours des 4 journées travaillées pourraient permettre de faire de la traditionnelle 5e journée de travail une pause de plus pour profiter de sa famille et pour se consacrer à des loisirs.

Cela semblerait le meilleur schéma pour une bonne conciliation travail et vie.

Pour cette étude, 5000 personnes de Bristish Telecom ont été interrogées chaque semaine pendant 6 mois . On leur a demandé d'évaluer leur degré de bonheur sur une échelle de 1 à 5.

Les résultats ont démontré comment une semaine de 4 jours était reliée à un état d'esprit plus positif, correspondait à plus d'appels et aussi une meilleure qualité des appels, sans oublier une plus grande satisfaction des clients, comme le note le Telegraph. À noter moins d'absence et aussi plus de ventes réalisées.

Ce qui permettrait de conclure qu'un week-end de trois jours permettrait d'améliorer la conciliation travail et vie privée, les employés n'auraient plus le sentiment de courir après leur vie.

Cette étude n'est pas une première du genre, on ne parle pas de salaires non plus dans ce cas. Seraient-ils revus à la baisse?

