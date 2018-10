Ouf, le café ne serait pas cancérogène, nous pouvons reprendre notre routine matinale, en cette Journée internationale du café, ce lundi 1er octobre. D'après une étude de l'Organisation mondiale de la santé, en boire ne favoriserait pas le développement de tumeurs malignes, c'est la température de la boisson qui est en cause. Une boisson chaude, café ou autre, consommée à 65°C ou plus serait "probablement cancérogène".

Alors, est-ce bien raisonnable de boire du café à température ambiante? À en croire l'OMS, cela ne favoriserait en tout cas pas l'apparition d'un cancer. Mais la boisson chaude adorée des Français a bien autres effets sur la santé, certains néfastes, d'autres très positifs.

Commençons par les mauvaises nouvelles.

Boire du café augmenterait les risques d'infarctus et le cholestérol

Une étude publiée en 2006 dans la revue JAMA montrait que la consommation de cette boisson pourrait favoriser le cholestérol et augmenter les risques de faire un infarctus.

Les personnes ayant une tension élevée devraient aussi, selon cette étude, limiter leur consommation de café à 3 tasses par jour pour ne pas empirer la situation.

Boire du café entraînerait tachycardie, énervement, problèmes de sommeil

Globalement, les scientifiques s'accordent à dire qu'au-delà de 400 mg de caféine ingurgitée par jour, on peut aussi se sentir nerveux, sentir quelques tremblements, faire de la tachycardie.

Selon une étude de 2013 de chercheurs de l'hôpital Henry-Ford de Detroit (États-Unis), boire du café, et ce n'est pas une surprise, pourrait empêcher certaines personnes de dormir. "Une dose de caféine de 150 mg, prise une demi-heure avant le coucher a pour effet d'allonger beaucoup la période d'endormissement, de réduire notablement la durée du sommeil, mais aussi d'agir sur d'autres éléments de l'architecture du sommeil, en particulier en réduisant le temps consacré aux stades les plus profonds du sommeil à ondes lentes, les plus réparateurs", selon le professeur Jean Costentin interrogé par Le Figaro.

Boire du café serait dangereux pour le fœtus

Femmes enceintes, faites attention. En 2015, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) mettait en garde sur la consommation de plus de 400 mg de caféine par jour, soit plus de quatre expressos. Selon cette agence, cette dose est trop importante pour les femmes enceintes, qui devraient limiter leur consommation à 200 mg par jour si elles veulent éviter que celle-ci ait des effets négatifs sur le fœtus.

Mais dans cette étude, ce sont surtout les boissons énergisantes et les sodas qui étaient incriminés.

Voilà pour les potentiels aspects négatifs du café. Mais heureusement, celui-ci a plus d'un tour dans son sac, et la science n'a cessé, ces dernières années, de vanter certains de ses bienfaits.

Le café protégerait le foie des cirrhoses

Deux tasses de café par jour pourraient être bonnes pour les fonctions hépatiques, selon une étude publiée en 2016 dans la revue Alimentary Pharmacology and Therapeutics.

Les chercheurs, qui ont étudié les données médicales de près de 500.000 profils de 6 pays différents, ont montré que les buveurs modérés de café avaient moins tendance à développer des cirrhoses dues à l'alcoolisme ou à des maladies comme l'hépatite C.

Le café est la première source d'antioxydants

Selon une étude datant de 2005, "aucun aliment n'arrive à la cheville" du café en matière d'antioxydants. Certes, les fruits et légumes sont eux aussi extrêmement riches en la matière, mais il semble que le corps humain absorbe beaucoup plus d'antioxydants à partir du café.

Le seul fait de sentir le café peut avoir un effet déstressant

Des chercheurs de l'université nationale de Séoul ont examiné le cerveau de rats en état de stress (provoqué par un manque de sommeil) et ont découvert, dans le cerveau des sujets exposés à des arômes de café, que les protéines liées au stress réagissaient.

Pour information, cette étude sur l'arôme n'est pas liée au stress à proprement parler, mais au stress provoqué par un manque de sommeil. On ne peut donc pas vous conseiller avec certitude de garder un sac de grains de café torréfiés sur votre table de chevet, mais rien ne vous empêche d'essayer.

Le café réduirait les symptômes de la maladie de Parkinson

Selon un article de la revue ScienceDaily, paru en 2012, boire du café aiderait les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à contrôler leurs mouvements. Ronald Postuma, auteur de l'étude, a déclaré: "Des études ont déjà démontré que les consommateurs de caféine sont moins enclins à développer la maladie de Parkinson, mais il s'agit là d'une des premières études concluant que la caféine peut être un remède pour les personnes déjà atteintes de la maladie."

Le café réduirait les chances de développer un cancer de la peau (si vous êtes une femme)

L'hôpital Brigham and Women de Boston et l'école de médecine d'Harvard ont suivi 112.897 hommes et femmes sur une période de plus de 20 ans et, selon leurs conclusions, les femmes buvant au moins trois tasses de café par jour sont beaucoup moins enclines à développer un cancer de la peau que celles qui n'en boivent pas.

Le café réduirait les risques de diabète de type 2

Le café réduit aussi les risques de diabète de type 2, selon une étude de l'institut American Chemical Society. Les chercheurs ont découvert que les personnes buvant au moins quatre tasses de café par jour réduisaient de 50% leurs chances de développer un diabète de type 2. Par la suite, avec chaque tasse supplémentaire, le risque est encore réduit de 7%.

Boire du café permettrait de préserver la santé de votre cerveau plus longtemps

Des chercheurs de l'université de Floride sud et de l'université de Miami ont découvert que les personnes âgées de plus de 65 ans avec un taux de caféine élevé dans le sang contractaient la maladie d'Alzheimer en moyenne deux à quatre ans plus tard que les personnes dont le taux de caféine est moins élevé.

Le docteur Chuanhai Cao, neuroscientifique à l'université de Floride sud et co-auteur de l'étude, a déclaré: "Nous ne disons pas qu'une consommation modérée de café est en mesure de protéger complètement une personne de la maladie d'Alzheimer. Cependant, nous sommes fermement convaincus que cela peut réduire de manière significative les risques de maladie d'Alzheimer ou retarder son approche."

Que conclure de toutes ces différentes études? Comme de nombreux aliments, le café n'a pas d'incidence sur la santé, s'il est consommé de façon modérée. Vous pouvez donc continuer à consommer votre boisson préférée, dans le doute, à moins de 65°.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

