La soirée électorale a été forte en émotions au Québec, et plusieurs images et phrases ont bien fait rigoler les Québécois.

D'abord, l'ancien présentateur du hockey à Radio-Canada, a fait un drôle de parallèle entre la carte électorale et son habit mythique.

Manon Massé ne s'est pas pratiquée à faire des coeurs avec ses mains, de toute évidence.

Au rassemblement de la CAQ, une dame fort excentrique a soulevé l'intérêt des téléspectateurs. On la voit vêtue de rouge, calotte à l'effigie du Canada, et t-shirt de Barack Obama. Fort heureuse de la victoire de François Legault, Lucille Gilbert dansait de bonheur, ce que la twittosphère n'a pu passer sous silence.

Lucille Gilbert, a local CAQ supporter, showed me her hat : Canada, CAQ. "Its not for sale", she told me #polqc#Elections2018pic.twitter.com/XHrync0kgj