» Le déroulement de la soirée électorale minute par minute

Au terme d'un marathon électoral de 39 jours, les électeurs du Québec choisissent leur prochain gouvernement ce lundi dans le cadre de la 42e élection générale.

Voici notre couverture en direct du déroulement de cette soirée électorale.

_ _ _

20 h 40

Québec solidaire est en voie de sortir de Montréal en étant sur le point d'effectuer une percée à Québec. La candidate solidaire Catherine Dorion est largement en avance, au grand plaisir des militants du parti de gauche réunis à Montréal.

_ _ _

20 h 35

L'ambiance est aux antipodes chez les caquistes et les libéraux, qui connaissent des soirées bien différentes. Au quartier général de la CAQ à Québec, la foule est très bruyante alors que le parti est en avance.

Chez les libéraux, à Saint-Félicien, c'est tout le contraire, avec une soirée très silencieuse, alors qu'il ne semble plus y avoir de suspense.

_ _ _

20 h 30

TVA a annoncé que la CAQ formerait un gouvernement majoritaire.

Merci! Merci! Merci!

Je suis très touché de votre confiance.

Mon équipe et moi avons très hâte de nous mettre au travail pour vous. — François Legault (@francoislegault) 2 octobre 2018

_ _ _

20 h 25

Le PLQ conserve des châteaux forts à Montréal, conservant ses circonscriptions de Jacques-Cartier (Gregory Kelley), Mont-Royal-Outremont (Pierre Arcand), Saint-Laurent (Marwa Rizqy) et Westmount-Saint-Louis (Jennifer Maccarone).

C'est toutefois plus difficile dans la région de Québec, où François Blais a été défait par Jonatan Julien, de la CAQ. Le chef caquiste, François Legault, a été réélu dans L'Assomption.

20 h 20

La CAQ se trouve toujours en avance dans le dépouillement des votes, avec un député élu en plus d'être en avance dans 43 autres circonscriptions.

Le premier député caquiste élu est Luc Provençal, dans Beauce-Nord.

Le PLQ était en avance dans 18 circonscriptions, alors que le PQ et QS se trouvaient en tête chacun dans quatre comtés.

_ _ _

20 h 15

Au rassemblement de Québec solidaire, les militants se réjouissent dès le début de la soirée électorale en voyant que le candidat de la formation de gauche dans Rosemont, Vincent Marissal, devance le chef péquiste Jean-François Lisée.

C'est le PLQ qui a fait élire le premier député de la soirée, Gregory Kelley, dans la circonscription montréalaise de Jacques-Cartier

_ _ _

20 h 15

TVA Nouvelles a annoncé que la Coalition avenir Québec formera le prochain gouvernement. Quatre minutes plus tard, Radio-Canada a aussi confirmé que la CAQ prendrait le pouvoir pour la première fois de son histoire.

_ _ _

20 h 10

Selon les données du consortium des médias, la CAQ était en avance dans 30 circonscriptions. Le PLQ était en deuxième place, à 14 comtés, suivi du PQ, à 5 circonscriptions, et de QS, dans un comté.

_ _ _

20 h 00

Les jeux sont maintenant faits, puisque les bureaux de scrutin sont officiellement fermés, annonçant la fin prochaine du suspense.

Le chiffre magique pour former un gouvernement majoritaire est de 63 sièges. Les derniers sondages plaçaient le Parti libéral du Québec et la Coalition avenir Québec au coude-à-coude. Le Parti québécois et Québec solidaire fermaient respectivement la marche.

Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, le PLQ contrôlait 68 sièges, le PQ 28, la CAQ 21 et QS trois. On comptait aussi cinq députés indépendants.

Dans l'ensemble, 125 députés seront élus.

Plutôt déserts en début de soirée, les quartiers généraux des quatre principaux partis se remplissent graduellement avec l'arrivée des militants.

_ _ _

19 h 30

Plus que 30 minutes avant la fermeture des bureaux de scrutin.

Les militants se font toujours attendre dans les quartiers généraux des différents partis afin de suivre le dévoilement des résultats au cours des prochaines heures.

Les policiers et gardiens de sécurité sont omniprésents dans tous les lieux de rendez-vous. Dans tous les cas, les militants doivent passer à la fouille pour accéder à la salle.

Selon le Directeur général des élections du Québec, le taux de participation était estimé à 40,7 pour cent vers 16 heures. Plus de 71 pour cent des électeurs avaient ultimement exercé leur droit de vote le 7 avril 2014.

_ _ _

19 h 00

Les électeurs ont encore une heure pour exercer leur droit de vote avant la fermeture des bureaux de scrutin.

Pour le moment, peu de militants ont débarqué dans les différents lieux de rassemblement des quatre principaux partis.

Le Parti libéral du Québec tient son rendez-vous à Saint-Félicien, au Saguenay_Lac-Saint-Jean, où réside le chef Philippe Couillard. La Coalition avenir Québec a opté pour le Centre des congrès de Québec.

En ce qui a trait au Parti québécois et Québec solidaire, les deux formations ont respectivement opté pour l'Usine C et l'Olympia, qui ont pignon sur rue à Montréal.

Dans tous les cas, les chefs suivent le déroulement de la soirée ailleurs, principalement dans des chambres d'hôtel, pour ensuite se rendre au lieu de rassemblement de leur parti.