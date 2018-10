Donatella Versace a partagé sur son compte Instagram un cliché d'elle qui fait jaser. Une semaine après la vente de sa maison de couture au groupe Michael Kors, la femme d'affaires semble métamorphosée.

Nez plus étroit, joues dégonflées tout comme la bouche, mâchoire moins marquée, elle semble entamer un nouveau chapitre de sa vie. À 63 ans, Donatella n'en est pas à sa première chirurgie esthétique, elle se ne cache pas non plus d'utiliser Photoshop. À voir si cette évolution est le résultat de l'un ou de l'autre, aucune certitude, mais une seule chose est sûre elle ne se ressemble plus!

Un cliché d'ailleurs accompagné d'un message touchant.

«Salut à tous!

Tout d'abord, je voulais vous dire que je ne vais nulle part, pour ceux qui souhaitaient ne plus entendre parler de moi, et bien... ça n'arrivera pas.[...]

Je voulais aussi vous rassurer que Versace sera toujours fait en Italie et le révélateur du glamour, d'audacieux et d'inclusif que vous avez tous aimé. C'est juste le début d'une nouvelle aventure excitante que j'espère vous vivrez avec moi.»

La voici précédemment.

Donatelle n'en finit pas de nous surprendre.

