Occupation Double effectuait son grand retour sur les ondes de V, ce dimanche 30 septembre, et Jay Du Temple n'a pas perdu une seconde pour afficher ses couleurs ainsi que celles de cette nouvelle aventure en Grèce.

L'animateur nous avait confié en entrevue qu'il arrivait avec une assurance qu'il ne possédait pas l'an dernier. Et c'est effectivement un Jay Du Temple beaucoup plus à l'aise, drôle et en contrôle que nous avons retrouvé sur le tapis rouge d'Occupation Double Grèce.

Évidemment, les opinions sont - et seront toujours - partagées en ce qui a trait à ce type de propositions télévisuelles. Mais Occupation Double s'est démarquée une fois de plus par le dynamisme, la touche d'autodérision et, surtout, la grande importance accordée aux participants. Des qualités essentielles à toute bonne émission de téléréalité qui ont rapidement été mises en valeur dans la grande première de ce dimanche.

Une belle énergie

Grosse nouveauté cette année: le tapis rouge avait lieu à destination, permettant aux candidats de plonger beaucoup plus rapidement dans l'action.

À tour de rôle, les filles se sont présentées pour tenter de faire craquer les gars, et de les convaincre qu'elles ont ce qu'ils recherchent chez une femme et ce qu'il faut pour prendre part à l'aventure. Les gars devaient prendre une décision sur-le-champ, sans avoir vu l'ensemble des candidates.

Autre nouveauté: une fois choisies, les candidates pouvaient écouter les délibérations des garçons. Une chimie semble d'ailleurs s'être déjà installée entre les heureuses élues, qui avaient eu l'occasion de faire connaissance au Québec avant de s'envoler pour le Vieux Continent.

Un important détail qui a permis à la production d'insuffler une belle énergie à cette première édition (les références au fameux sketch de Like-Moi! ont d'ailleurs abondé tout au long de l'émission).

Des huit candidates, Julie-Ann, Alexandra B. (que serait OD sans au moins une Alexandra?), Catherine, Maude et Alexandra G. (que serait OD sans DEUX Alexandra?) ont été sélectionnées.

«La zizanie commence maintenant!»

Dans un revirement qui avait déjà été dévoilé par la production, les rôles ont ensuite été inversés et le pouvoir a été donné aux filles, qui ont dû sélectionner les cinq gars qui allaient entrer dans les maisons.

Les filles avaient toutefois l'avantage de pouvoir choisir leurs coups de coeur après avoir rencontré l'ensemble des prétendants.

Au bout de cet exercice (notamment marqué par la présentation pour le moins étrange de Pierre Hans), les candidates ont choisi Jonathan (!), Yan, Renaud, Andrew et Olivier.

Jay Du Temple a par la suite pris le temps de faire faire le tour du propriétaire aux dix participants - et aux gens à la maison - des magnifiques maisons d'Occupation Double Grèce.

Philippe et Pézie

Ce fut ensuite le temps d'une première activité de groupe au coeur de panoramas évidemment à couper le souffle, ainsi que des premiers contacts entre les gars et les filles - mais surtout entre les spectateurs et les stars de cette nouvelle aventure.

Alexandra G. et Jonathan ont ensuite été choisis pour s'envoler pour le Kenya, et ainsi prendre part au premier voyage de la saison.

Au retour de la pause, le moment tant attendu a enfin eu lieu: Philippe (l'ex-candidat d'OD Bali) et Pézie (l'ex de Sansdrick d'OD Bali) ont fait leur entrée dans les maisons.

D'abord prise pour une représentante d'une compagnie de bijoux, Pézie s'est mêlée au groupe de filles sans trop de difficulté.

De son côté, Philippe semble avoir décidé d'adopter une attitude plus arrogante et de jouer la «game» comme l'avait merveilleusement fait Sébastien Tremblay dans la quatrième saison de Loft Story.

Un premier contact qui a d'ailleurs mis les gars sur leurs gardes. Ça promet!

Dernière nouveauté (et non la moindre): Jay Du Temple a annoncé aux candidats à la toute fin de l'émission que chaque fois qu'une personne allait quitter l'aventure cette année, une nouvelle ferait son entrée dans les maisons.

Rien de moins.

La sens-tu la bisbille?

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

