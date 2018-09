Lindsay Lohan tente de kidnapper l'enfant d'une famille itinérante en direct sur Instagram

Lindsay Lohan ne va visiblement pas très bien. Dans une série de vidéos postées sur Instagram vendredi 29 septembre, l'actrice se filme en train d'aller à la rencontre d'une famille, qu'elle estime être des réfugiés syriens, qui passe la nuit sur le trottoir d'une rue de Paris. Mais la séquence tourne mal lorsqu'elle tente d'emmener l'un des enfants par la force.

Au début de la scène, au départ charitable, Lindsay Lohan demande à la famille ce dont elle a besoin. Mais très vite, son attention se focalise sur l'un des enfants. Elle propose de l'emmener à l'hôtel avec elle. "Est-ce que tu veux aller à l'hôtel ce soir ? Tu veux regarder des films ? Allez, viens !" lui dit-elle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Au départ souriant, le couple refuse que leur fils ne parte avec elle. Elle tente de parler arabe, mais la famille ne semble pas la comprendre. La barrière de la langue n'est pas le seul problème de communication entre eux. Lindsay Lohan insiste à de nombreuses reprises pour que l'enfant vienne avec elle, jusqu'à devenir agressive: "Je ne partirai pas sans toi ! Vous ruinez la culture arabe en faisant ça !" s'écrie-t-elle lorsque la famille se lève et part pour lui échapper.

À la fin de la séquence, l'actrice tente de prendre la main du jeune garçon pour l'emmener de force avec elle. Mais sa mère intervient alors et la pousse au sol. La famille part et Lindsay Lohan reste au sol, toujours en train de se filmer. "Je suis sous le choc" s'effondre-t-elle.

La séquence, qui a été supprimée depuis du compte de Lindsay Lohan, a provoqué l'indignation des internautes, qui ont condamné le harcèlement dont a fait preuve l'actrice. Visiblement, certains n'ont pas reconnu la capitale française et pensent qu'elle se trouve en Russie.

Uhh Lindsay Lohan just posted an Instagram video of her trying to kidnap a boy in Russia. — Melissa Stetten (@MelissaStetten) 29 septembre 2018

"Euhh Lindsay Lohan vient de poster une vidéo Instagram dans laquelle elle essaye de kidnapper un enfant en Russie."

Lindsay Lohan really just tried to kidnap two children on instagram live oh my GOD — Lindsay Lohan's Sober Coach (@LiLosSoberCoach) 29 septembre 2018

"Lindsay Lohan vient vraiment d'essayer de kidnapper deux enfants en live sur Instagram, mon dieu!"

Lindsay Lohan just tried to steal two refugee children live on instagram and then the mom attacked her. What a wonderful time to be alive. — LizSetsFire (@LizSetsFire) 29 septembre 2018

"Lindsay Lohan vient d'essayer de voler deux enfants réfugiés en live sur Instagram et ensuite de se faire attaquer par leur mère. Je suis content d'être en vie pour voir ça."

Anyone else watch Lindsay Lohan's live video of her faking accents and trying to kidnap children in Moscow? — b. (@BradenMullins) 29 septembre 2018

"Quelqu'un d'autre a regardé la vidéo live de Lindsay Lohan où elle fait de faux accents étrangers et essaye de kidnapper des enfants en Russie?"

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.