Comment l'automne joue sur votre vie sexuelle

Le soleil brille, les oiseaux chantent, les amoureux se baladent main dans la main. Dans nos têtes, amour et sexe riment avec printemps. L'automne arrive pourtant aussi rapidement que les gens se rhabillent et, avec lui, l'idée que les rencontres attendront bien quelques mois.

Détrompez-vous. L'automne, ses feuilles qui tombent, les films à regarder sous la couette... Sur LeHuffPost américain, Jena Pincott explique pourquoi l'automne pourrait bien mettre du piment dans la vie sexuelle et amoureuse.

Un vrai coup de fouet

Les feuilles peuvent tomber, mais votre libido? Attendez-vous à ce qu'elle augmente. L'automne est la saison pendant laquelle le niveau de testostérone -associé au désir sexuel- est le plus élevé, selon plusieurs études ayant suivi les taux d'hormones tout au long de l'année (chez les femmes aussi!).

Que cet élan soit le résultat d'anciens instincts de reproduction (pour certains animaux, l'automne est une "saison de rut"), ou qu'il soit provoqué par une réduction de la lumière du jour ou par une augmentation de l'activité sociale, c'est du domaine de la spéculation scientifique, mais du moment que l'effet pratique est confirmé...

Les rendez-vous prennent une autre dimension

Quoi de mieux, un soir d'automne frisquet, que de se pelotonner pour regarder une comédie romantique bien mielleuse? Avoir quelqu'un pour la regarder avec soi. Ce qui est bien plus susceptible de se produire durant ces mois les plus froids, selon des chercheurs de l'Université des Sciences et Technologie de Hong Kong. Plus il fait froid, plus nous sommes motivés pour regarder des comédies romantiques.

Il y aurait, selon ces chercheurs, un croisement neuronal entre les sensations corporelles et psychologiques. En gros, avoir froid déclenche un désir ardent de chaleur sous toutes ses formes. Un effet similaire se produit lorsque, par exemple, on partage une boisson chaude, selon des chercheurs de l'Université de Yale.

Lorsqu'on touche un objet chaud (comme une tasse de chocolat chaud), on devient inconsciemment plus émotionnel et généreux - et on perçoit aussi les autres de cette façon. (Bonus: le cacao contient des flavonoïdes, qui augmentent également la circulation du sang...)

Vous vous enflammez plus

Votre amour du moment pourrait être celui qui vous réchauffe toute la saison, selon une étude qui s'est penchée sur les tendances saisonnières des relations dans les profils Facebook. En été, plus de ruptures (ou simples flirts) ont lieu - une tendance chez les gens de tous âges, et pas seulement les étudiants en vacances. Mais à l'automne, il y a plus de changements de statuts de "célibataire", "en couple" ou "fiancés" par rapport à la moyenne annuelle.

Une saison propice à faire des enfants

Statistiquement parlant, c'est la saison la plus fertile (surtout novembre et décembre), avec des taux de natalité records neuf mois plus tard, en août et septembre. Ce qui est intéressant, c'est que la concentration de sperme est à son plus bas d'août à octobre, en raison de la chaleur estivale - et il faut souvent plusieurs semaines pour que la tendance s'inverse. Et quand c'est le cas, à la fin de l'automne, surprise, cela dépasse la concentration de base.

Cet article, précédemment publié sur le site du HuffPost américain, a été traduit de l'anglais au français.