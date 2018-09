DIVERTISSEMENT

Will Ferrell et John C. Reilly dans une première bande-annonce pour «Holmes and Watson»

Après «Demi-frères» et «Les nuits de Talladega», Will Ferrell et John C. Reilly sont réunis dans la peau du détective Sherlock Holmes et de son acolyte, le Dr John Watson. Difficile de dire lequel des deux duos est le plus légendaire!