Découvrir la France en train

Qu'on le prenne pour sauver du temps ou pour contempler le paysage, le train reste une merveilleuse manière de se déplacer en France. Si vous prévoyez vous déplacer par les rails à plus de trois reprises, vous procurer une passe de Rail Europe risque de s'avérer avantageux.

En arrivant en France, il est nécessaire de l'activer auprès d'un agent. La réservation de sièges est également requise pour certains trains, comme ceux à grande vitesse. Ce n'est toutefois pas le cas des trains régionaux.

Paris-Versailles

Escale incontournable s'il en est une, Paris se visite aisément en transport en commun et à pied. Parmi les nouveautés qui ont fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, mentionnons L'Atelier des lumières, centre d'art numérique qui donne l'impression aux visiteurs de se retrouver dans des tableaux animés. Avec des enfants, Disneyland Paris, qui a célébré ses 25 ans l'année dernière, et le Parc Astérix, constituent des valeurs sûres.

Versailles et son château sont facilement accessibles en train depuis la Ville Lumière. De Paris St-Lazare, il faut compter environ 37 minutes pour arriver à Versailles. Parfait pour une escapade d'un jour! Un conseil: procurez-vous le billet d'accès au château en ligne afin d'éviter l'interminable file. Arrivez tôt pour éviter la cohue, mais aussi pour prendre le temps de flâner dans les jardins et de visiter le domaine de Trianon.

Paris-Annecy

Pour une grande bouffée d'air pur, Annecy, dans la région Rhône-Alpes, à environ quatre heures de Paris en train à grande vitesse, est tout indiquée. Une fois sur place, mieux vaut éviter les taxis, exorbitants et peu nombreux, et maximiser les déplacements à pied.

En déambulant dans la ville, on comprend rapidement pourquoi on la surnomme «la Venise des Alpes». Les sentiers de randonnées sont nombreux dans les parages et les activités, variées, été comme hiver. Pour un aperçu de la région, une croisière sur le lac Annecy s'avère une bonne idée.

Un coup de cœur : le Boutik Hotel, qui compte une douzaine de chambres douillettes et magnifiquement décorées. Il faut, par ailleurs, absolument savourer une glace du Glacier des Alpes!

Cap sur Lyon!

Voilà une ville qu'on ne se lasse pas d'explorer. Entre ses bouchons, restaurants typiques, et ses traboules, passages dans les cours des immeubles qui permettent de se rendre d'une rue à une autre, il y a de quoi occuper tout le monde, les fins gastronomes comme les mordus d'histoire et de culture. Le nouveau Quartier de la Confluence, où se trouve le superbe Musée des Confluences, bouillonne de créativité. Ne boudons pas non plus notre plaisir et (re)visitons les classiques! Si la Basilique Notre-Dame de Fourvière impressionne à tout coup, la vue sur la ville justifie aussi la grimpette (ou le funiculaire – ça monte!) pour s'y rendre depuis le vieux Saint-Jean.

De Paris, il faut compter environ deux heures et quart pour rejoindre Lyon en train à grande vitesse. La durée du trajet depuis Annecy est similaire, mais en train régional.

Pour les familles

La France pass permet aux enfants de 11 ans et moins de voyager gratuitement avec leur parent. Les prix varient de 129$ à 424$ selon le nombre de jours pendant un même mois. Les jeunes entre 12 et 27 ans bénéficient pour leur part de tarifs spéciaux.

Côté hébergement, pour une expérience différente, Huttopia compte plusieurs sites où différentes options de camping tout équipé sont offertes. Si une voiture reste nécessaire pour se rendre dans la majorité des villages du groupe, il est possible de planter sa tente ou de louer cottage, roulotte ou tente faite de toile et de bois toute l'année dans les campings urbains de Paris et Lyon.

À Paris, la compagnie Sweet Inn offre la location d'appartements assez grands pour une ou deux familles – voire plus – dans des secteurs prisés des voyageurs. Une option à considérer si l'on cherche un service sans prise de tête, similaire à celui d'un hôtel.

