L'aventure Occupation Double Grèce débute ce dimanche 30 septembre, et c'est un Jay Du Temple beaucoup plus à l'aise dans son rôle d'animateur que nous retrouverons sur le traditionnel tapis rouge, qui promet déjà une bonne dose de bisbille.

En entrevue avec le HuffPost Québec, l'animateur et humoriste confie d'emblée que la première semaine de tournage de cette nouvelle saison fut particulièrement intense, avec le tapis rouge, la première activité de groupe, l'annonce du premier voyage, et le revirement concernant Pézie et Philippe, les deux seuls participants qui étaient assurés de prendre part à l'aventure.

En plus de promettre un premier épisode riche en rebondissements, Jay Du temple confirme que l'ex-candidat d'OD Bali et l'ex de Sansdrick Lavoie ne seront pas les seuls nouveaux candidats à faire leur entrée dans les luxueuses maisons au cours de la saison.

«Le fait que le tapis rouge se passe à destination cette année a beaucoup contribué à ce changement de dynamique, explique-t-il. Le jeu est très différent de l'année dernière, mais en même temps, il ne l'est pas. Ce n'est pas du tout la même ambiance dans les maisons. Je ne pense pas aux candidats de l'an passé quand je parle [aux candidats de cette saison]. Les revirements et les petites chicanes sont axés sur autre chose.»

En pleine possession de ses moyens

Jay Du Temple confirme également qu'il est beaucoup mieux préparé cette année et prend davantage ses aises pour insuffler une saveur et une personnalité propre à la téléréalité. Un point qui a définitivement permis à Occupation Double de se démarquer l'an dernier, et aussi de conquérir un plus vaste public, notamment du côté des hommes.

«J'arrive avec une assurance que je n'avais pas durant les premières semaines l'an dernier. Je suis plus incarné dans mon rôle d'animateur. [...] Je fais des blagues pour alléger l'atmosphère, mais je suis aussi plus rigide dans l'annonce de certaines twists.

«C'est la seule façon dont je suis capable d'animer Occupation Double. C'est très instinctif. Productions J et V m'ont fait confiance, ils m'ont accompagné, mais ils n'ont pas eu peur également de me ramener à l'ordre quand c'était peut-être un peu trop.»

Le public a embarqué parce que j'étais justement un peu «in on the joke» et que j'apportais une certaine légèreté. Jay Du Temple

Deux niveaux de lecture

L'an dernier, la production a pris le pari audacieux de sortir du cadre traditionnel - et souvent rigide - de la téléréalité pour opérer sur deux niveaux: le premier présentant les rapprochements et les prises de bec de façon traditionnelle; le second tournant le premier en dérision.

Un pari qui a fini par devenir payant pour V, et dont la réponse plus que favorable a d'ailleurs pris par surprise Jay Du Temple.

«Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi positif, mais je pense que le fait qu'on l'ait fait avec autant de sincérité, ç'a traversé l'écran, explique-t-il. Puis j'ai embarqué dans le jeu en amenant mes cartes à moi.»

«C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le refaire cette année. L'équipe est extraordinaire et tout le monde est encore plus en connaissance de cause, et je trouve que ça paraît dès le premier show.»

Galerie photoLes candidats d'«Occuptation Double Grèce» Voyez les images Occupation Double Grèce: «Ce n'est pas du tout la même ambiance», affirme Jay Du Temple 1/ 79













Les candidats d'«Occuptation Double Grèce» 1/ 79















L'âme d'Occupation Double

Un élément qui ne change pas avec ce périple en Grèce, c'est que les candidats demeurent le coeur et l'âme d'Occupation Double. Ces derniers sont évidemment beaucoup plus conscients de ce dans quoi ils s'embarquent, de la «game» des réseaux sociaux, et du genre de «carrières» qu'ils peuvent espérer une fois revenus au Québec.

Pour Jay Du Temple, ce facteur a été bénéfique pour l'émission, car il a convaincu certaines personnes de prendre part aux auditions.

«Avec les deux saisons auxquelles j'ai participé, je sens qu'on a accès à des candidats qu'on n'avait pas auparavant. Il y a des gens qui se présentent aux auditions qui n'osaient pas venir. C'est rafraîchissant.

«Ce sont des castings très différents de ce qu'on avait avant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien pour eux après. [...] Je me réjouis à chaque fois que je croise des candidats, comme PH et Jessie, qui sont rendus complètement ailleurs.

«Ce qui a fait la différence, ce sont vraiment les comptes Instagram des candidats, dont l'équipe s'est occupée durant toute la saison. Ils reviennent avec un following vraiment spécial, unique, précis. Les gens veulent continuer de les suivre.»

Occupation Double Grèce débute le dimanche 30 septembre à 18h30, sur les ondes de V.

À voir également :