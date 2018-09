La fille de Cindy Crawford vole la vedette à la Semaine de mode de Paris

La fille de Cindy Crawford - Kaia Gerber - on ne vous la présente plus est devenue l'un des mannequins les plus en vue de la planète. À 17 ans, elle est de tous les défilés de New York à Paris, en passant par Milan.

Et cette Semaine de mode de Paris en est une nouvelle démonstration. La liane brune a foulé les podiums de Chloé, Saint Laurent ou encore de la plus hot des Parisiennes Isabel Marant.

Cheveux bruns et longs soyeux, regard de braise, peau dorée, du haut de ses 5,75 pieds, elle domine les défilés de sa beauté mutine, entre jeune femme en fleur et fatale.

En la voyant défiler, on ne peut s'empêcher de voir sa mère pour le chic, le glamour, l'assurance - il faut dire sa top modèle de maman est certainement la meilleure conseillère au monde. Elle a fait partie des grandes heures des super top modèles aux côtés de Claudia Schiffer ou encore Naomi Campbell.

Bohème-chic.

Stephane Mahe / Reuters Kaia Gerber pour Isabel Marant

Glitter glamour.

Victor VIRGILE via Getty Images Kaia Gerber pour Isabel Marant

Costumée façon cavalière.

Stephane Mahe / Reuters Kaia Gerber pour Saint Laurent

Hipster couture.

Corbis via Getty Images Kaia Gerber pour Saint Laurent

Techno-féminine.

Getty Images Kaia Gerber pour OFF WHITE

Fluidité et féminité.

Getty Images for Chloe Kaia Gerber pour Chloé

Cindy est elle aussi à Paris pour veiller sur son étoile montante. Ressemblance mère-fille? C'est absolument fascinant. Elle avait confié au magazine People,

« Je suis très heureuse pour Kaia et je lui (re)dis qu'il n'y a pas de secrets de beauté, mais qu'elle doit se rappeler de toujours se démaquiller avant d'aller au lit le soir. Je suis répète aussi de ne pas trop épiler ses sourcils parce qu'ils ne repoussent pas nécessairement. »

Sans oublier qu'il ne faut jamais oublier de faire du sport, bien s'hydrater, manger sainement et ne pas fumer.

GC Images Cindy Crawford

