Des looks de feu pour l'expo Balenciaga au Musée McCord

Jeudi 27 septembre, une foulée lookée s'était précipitée au 5 à 9 du Musée McCord pour l'événement Montréal streetwear: couture et culture urbaine, un voyage mode dans l'univers de la haute couture et de la mode streetwear.

Une soirée qui s'inscrivait dans le cadre de l'exposition Balenciaga - maître de la haute couture - organisée par le Victoria and Albert Museum de Londres (V&A) et présentée en exclusivité nord-américaine par Holt Renfrew Ogilvy jusqu'au 14 octobre. L'événement mettait en scène l'influence du couturier émérite Cristóbal Balenciaga sur la culture streetwear d'ici.

Balenciaga, un maître absolu précurseur

De Balenciaga à aujourd'hui, Cristóbal Balenciaga, reconnu comme le maître de la haute couture des années 1950 et 1960, a été vénéré aussi bien par ses contemporains que par les couturiers des générations suivantes, de même que par les amateurs de mode.

Son style raffiné, son utilisation révolutionnaire des tissus et ses coupes novatrices ont donné le ton à une interprétation moderne de la mode de la deuxième moitié du 20e siècle. Si l'influence de Balenciaga est encore bien présente chez les maisons de haute couture et chez les designers contemporains, elle se fait également sentir dans des sphères plus populaires de la mode, plus particulièrement dans celle du streetwear. Elle a en effet investi ce nouveau territoire avec succès.

