Chantal Lacroix ne cache plus son vitiligo

Assumer totalement sa différence n'est pas facile pour personne. À 53 ans, après des années dans l'œil du public, la magnifique animatrice Chantal Lacroix semble enfin y être arrivée.

En entrevue avec le magazine Véro, elle affirme se sentir plus «forte» depuis qu'elle a décidé de ne plus cacher son vitiligo, une maladie chronique de l'épiderme caractérisée par une dépigmentation de la peau dont elle est atteinte.

«Avec mon vitiligo qui devenait de plus en plus apparent, il y avait une limite à ce que je pouvais camoufler. J'ai donc lâché prise, et le fait d'assumer cette différence m'a rendue plus forte», a-t-elle révélé à la publication.

Chantal Lacroix a pour la première fois fait part publiquement de sa différence en mars dernier dans une publication Facebook sur laquelle on pouvait la voir en maillot, ses taches à découvert.

La photo était accompagnée d'un touchant témoignage relatant une conversation avec sa fille Camly sur l'acceptation de soi et la beauté intérieure. C'est d'ailleurs cette dernière qui l'avait convaincue de se mettre ainsi à nu.

«Je suis à l'aéroport avec ma fille en attente de prendre l'avion et on regarde les photos de nos vacances et je tombe sur celle-ci que ma fille a prise. Regarde comme tu es belle maman!

Ouf! Pas certaine Camly avec toutes mes taches.

Mais tu le dis toujours maman qu'on ait tellement plus qu'une enveloppe physique.

C'est vrai ma chérie, notre enveloppe physique est secondaire, c'est la beauté du cœur qui compte.

Exactement, c'est la beauté intérieure et c'est comment tu agis qui est le plus important.»

Quelques célébrités sont aussi atteintes de la maladie, dont le populaire mannequin canadien Winnie Harlow qui en a fait sa signature, ou encore Steve Martin, la star de Mad Men Jon Hamm et Michael Jackson.

