11 questions à Jean-Philippe Dion sur la saison 2 de «La vraie nature»

La première saison a conquis les Québécois et a permis à l'animateur Jean-Philippe Dion et à son équipe de remporter deux beaux Gémeaux. La vraie nature revient sur nos écrans le 7 octobre prochain. Une seconde saison de 18 épisodes (dont 8 présentés cet automne) taillés sur mesure pour les étonnants trios d'invités qui ont accepté de se livrer avec franchise, candeur et impunité. Le Huffpost Québec en a profité pour placer l'animateur dans le rôle de l'invité.

Jean-Philippe, raconte-nous ton moment le plus touchant de cette nouvelle saison.

«Il y en a tellement, mais je te dirais que la grange - donc l'enfance - qui se retrouve dans l'épisode deux avec José Godet, Guylaine Tanguay et Sylvie Fréchette est vraiment un moment d'une grande intensité. Ce que Guylaine Tanguay raconte dans cette grange par rapport à son enfance - et même José Godet qui a été exceptionnel et qui s'est livré sur des sujets extrêmement touchants -, tout cela, pour moi, ça a été bien touchant. Ces invités ont révélé des choses par rapport à leur père et, pour un gars, je pense que la relation avec le père est souvent un élément important, car on est généralement plus près de notre mère. Cela nous replonge dans notre relation avec notre père, ça fait vraiment réfléchir.»

Est-ce que les rencontres entre les personnalités se passent généralement comme vous les aviez prévues?

«En fait, on souhaite que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, car c'est le signe qu'il se passe quelque chose. On est toujours en train de se réenligner, de se dire : "OK, il y a cela qui se passe, voici ce qu'on va faire". Je veux que les invités aient du fun, alors s'ils ont envie de parler de quelque chose qui n'était pas prévu, je les laisse aller. C'est très important, car les gens acceptent de participer à l'émission parce qu'ils ont envie de se raconter. Oui, j'ai certains sujets de prédilection préétablis par rapport à eux, mais si eux ont envie d'aller ailleurs, je vais les écouter et on va prendre cette direction. »

Quel a été le moment le plus drôle que tu as vécu?

«Je crois que c'est lorsqu'on est allé faire des mauvais coups derrière la maison du voisin. On a allumé des pétards à mèche, Patrice Robitaille, Khristopher Letang, Louise Deschâtelets et moi. Ça se retrouve dans les moments les plus fous qu'on a vécus.»

Une question délicate que tu as trouvé difficile à poser?

«À José Godet, j'ai demandé si la rumeur voulant qu'il gagnait un million de dollars par année avec la radio était vraie. C'est sûr que c'est une question que tu lances, en ne sachant pas si l'invité va accepter d'y répondre. Il a accepté, il y est allé et les gens vont avoir la réponse dans l'émission. C'est certain que ce sont des questions plus délicates, mais je trouve qu'il n'y a pas de mauvaises questions, que toutes les questions peuvent être posées dans la vie. J'ai aussi posé des questions à Ariane Moffatt par rapport à son regard face à son début de carrière et à ses premiers succès auxquelles elle a répondu avec beaucoup de franchise. Parfois, ce sont même les invités qui posent les questions les plus difficiles. Dans la 3e émission par exemple, c'est Jean-Luc Mongrain qui pose la question la plus difficile à Hugo Girard. Hugo a été saisi et n'a pas été capable d'y répondre. J'adore cela, car c'est signe que tout le monde est intéressé par la discussion.»

Y a-t-il une question que tu regrettes ne pas avoir posée?

«Je dirais que ce serait peut-être à Olivier Primeau; et cela après avoir vu le montage de l'émission, car parfois il y a des choses que tu ne vois pas avant de visionner le produit final. Olivier est un gars qui peut être baveux et qui a de l'attitude, ce que j'aime beaucoup. Mais j'aurais voulu savoir ce que cela cache, en fait.»

Qui est l'invité de cette saison qui t'a le plus surpris?

«Kristopher Letang, le joueur de hockey, a été exceptionnel. Dans la vie, si je pense à mes expériences personnelles, les joueurs de hockey n'ont jamais été mes meilleurs amis, disons. Lui est un gars vraiment tripant, gentil, un peu baveux comme j'aime. On a ri, on a eu du fun, ce fut vraiment un superbe week-end! J'ai aussi appris à découvrir Paul Houde sur qui j'ai vraiment tripé. Je me suis aussi vraiment bien entendu avec Guylaine Tremblay qui est adorable.»

L'invité qui t'intimidait le plus avant de le rencontrer?

«Paul Houde, car je trouvais intimidant d'interviewer LE Paul Houde, un homme d'une intelligence et d'une culture extraordinaire. Mais ça a été un exercice formidable.»

Deux prix Gémeaux, ça veut dire quoi pour toi?

«Les Gémeaux, c'est l'industrie et on le savait que La vraie nature avait été un coup de cœur pour le public, on a vu les cotes d'écoute, je me fais parler de cette émission-là comme je ne me suis jamais fait parler d'une émission. C'est fascinant de voir à quel point le public s'est approprié cette émission. Ensuite, les Gémeaux viennent confirmer la qualité de la production et de la réalisation de cette émission. Nos images donnent l'impression de se retrouver au cinéma. D'un autre côté, on a aussi la meilleure émission d'entrevue ce qui veut dire que notre travail de production, de réalisation, de recherche et de contenu a vraiment bien fonctionné. Cela fait du bien à l'équipe.»

L'émission présente des rencontres improbables. Y a-t-il des amitiés improbables qui se sont créées pendant et suite au tournage de La vraie nature?

«Je pense au trio formé de Janette Bertrand, Michel Rivard et Debbie Lynch-White. Lors du dernier lancement de Janette, elle a présenté Michel et Debbie comme ses nouveaux amis de La vraie nature. Cela m'a fait très plaisir. Oui, il se créent des amitiés à la suite de cette émission, même entre l'animateur et certains invités.»

Une personnalité avec qui tu rêverais de passer 24 heures?

«J'aimerais beaucoup recevoir Pierre Karl Péladeau, parce que c'est un grand homme qui a une vision, une façon de voir la vie et une expérience de vie particulière, par rapport à son enfance entre autres. Je trouve qu'il y a une histoire touchante derrière cet homme. Peut-être qu'un jour, on lui lancera l'invitation et qu'il acceptera de venir à l'émission.»

Parle-moi de la trame sonore des émissions de cette deuxième saison.

«Le soir de la première diffusion de l'émission, un EP de quatre chansons de l'artiste Pilou sera lancé comprenant les deux chansons officielles de l'émission : Passagers et All I Know. Puis, le 16 novembre prochain, ce sera le lancement d'un album complet de 10 chansons incluant les 2 chansons thèmes ainsi que la chanson Au-delà de mots de Beyries de la saison dernière. Pilou est un artiste incroyable qui est habitué de transposer de la musique à l'écran que ce soit dans des films ou des émissions. Lorsque j'ai entendu sa musique, je me suis tout de suite dit qu'elle reflétait à merveille l'esprit de La vraie nature et je l'ai approché pour qu'il y participe avec nous.»

Le premier épisode de la 2e saison de «La Vraie Nature» regroupe Safia Nolin, Olivier Primeau et Guylaine Tremblay. L'épisode 2 présente José Godet, Guylaine Tanguay et Sylvie Fréchette. On retrouvera aussi, au fil de la saison, Patrice Robitaille, Sonia Benezra, Jean-Luc Mongrain, Gregory Charles, Ariane Moffatt, Hugo Girard, Pierre-Yves Lord, Ludivine Reding, Louise Deschâtelets, Judi Richard et Kristopher Letang.

La vraie nature sera de retour sur les ondes de TVA dès le dimanche 7 octobre à 21h.