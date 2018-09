Le mannequin Chrissy Teigen ne se laisse pas atteindre par les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Elle confronte même ses détracteurs.

La belle de 32 ans est récemment passée à l'émission Watch What Happens Live et a publié une photo d'elle-même avec le célèbre animateur Andy Cohen et la star de télé-réalité américaine Kelly Dodd.

Tout allait bien, tout le monde se réjouissait de son sourire contagieux jusqu'à ce qu'un troll intervienne, lui disant qu'elle était belle, mais que ses nouveaux cheveux courts faisaient paraître son visage «énorme». Ah, trop gentil!

«Tu es magnifique, mais tu devrais laisser tes cheveux pousser à nouveau, a écrit la police des cheveux inconnue. Les filles avec des faces rondes ne devraient pas avoir des cheveux courts comme ça. Ça fait en sorte que ton visage a l'air énorme. Je suis déjà passé par là... Crois-moi... CHEVEUX LONGS»

La maman de deux enfants a répliqué avec sarcasme, envoyant un peu promener son abonnée indélicate.

Elle a tagué son nom et écrit : «Honnêtement, wow, merci parce que quand je me lève tous les matins, je me demande ce que tu ferais et j'essaie ensuite de te rendre heureuse. Alors c'était une erreur de ma part.»

Quelques jours plus tôt, elle avait aussi remis un fan à sa place qui avait demandé si elle était enceinte sur une photo de son mari John Legend et elle aux Emmy Awards. «Je demande avec le plus grand respect, mais est-ce que Chrissy Teigen est enceinte à nouveau?», avait écrit l'internaute sur Twitter.

Teigen, qui a accouché de son petit Miles en mai dernier, a répondu publiquement : «Je viens tout juste d'avoir un bébé, mais merci d'être telllllllement respectueux».

I just had a baby but thank you for being soooo respectful https://t.co/N9ZxZ35Zze — christine teigen (@chrissyteigen) 18 septembre 2018

Bang! Fin de la discussion.

