Les médecins canadiens veulent que les femmes vivent des accouchements «plus respectueux»

Ce ne sont pas les 48 heures de travail, la césarienne d'urgence ou la rupture de l'utérus qui hante Diana Young *, originaire d'Ottawa, au sujet de la naissance de sa fille.

C'est plutôt l'attitude du personnel hospitalier envers son poids.

«J'étais tellement embarrassée et je ne comprenais pas pourquoi», a expliqué Young, âgé de 38 ans, au cours d'une entrevue téléphonique avec le HuffPost Canada. Elle a demandé que son vrai nom ne soit pas divulgué, car elle a toujours honte de l'expérience.

Young, qui dit porter du 18 ou 20 ans, a été informée qu'il n'y avait pas de fauteuil roulant assez grand pour lui permettre d'aller voir sa fille dans l'unité spécialisée.

«Je n'ai pas pu la tenir», se souvient-elle d'une voix hésitante. «Ils ne m'ont pas laissé la voir durant 11 heures.»

«Je ne cessais de leur dire: "dans combien de temps puis-je voir mon bébé? Dans combien de temps puis-je voir mon bébé? " Et ils me répondaient: "nous devons attendre qu'un plus grand fauteuil roulant vienne d'un autre endroit de l'hôpital"», a déclaré Young.

Young n'a pas déposé de plainte officielle à l'Hôpital d'Ottawa, mais encourage les patients ayant des problèmes ou des commentaires à contacter leur service de défense des patients.

Young a expliqué s'être assise sans difficulté dans des fauteuils roulants par le passé. Lorsqu'on lui a demandé si elle se sentait jugée sur son poids, Young a répondu spontanément: «oh mon dieu, oui».

«Mes fesses tiennent dans un fauteuil roulant ordinaire, je vous le promets. Je me suis assise dans un fauteuil roulant auparavant. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'unité bariatrique pour m'en obtenir un.»

«... comportements appropriés et attentionnés durant l'accouchement»

Ces expériences ont incité la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) à publier une nouvelle déclaration la semaine dernière, soulignant que les femmes ont droit à une expérience de naissance sécuritaire et respectueuse.

La Société a cité un rapport datant de 2015 de l'Organisation mondiale de la santé appelant à «une action, un dialogue, une recherche et un plaidoyer accrus» sur le «traitement irrespectueux et abusif» subi par certaines femmes.

La SOGC - composée de 4 000 obstétriciens, gynécologues, médecins de famille, infirmières, sages-femmes et professionnels de la santé dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive - a publié une déclaration pour rappeler les droits des femmes et de «l'importance d'obtenir des soins de qualité et attentionnés durant l'accouchement», peut-on lire sur leur site internet.

«La SOGC estime important de rassurer les femmes sur le fait que les professionnels de santé - qui s'occupent de la grossesse et de l'accouchement - comprennent que des soins de haute qualité sont aussi des soins respectueux», a déclaré la Dre Jennifer Blake, chef de la direction de la SOGC, dans un courriel adressé au HuffPost Canada.

Les femmes qui estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés devraient parler à au médiateur de l'hôpital ou au représentant des patients.

Dans la plupart des cas, les professionnels de la santé qui s'occupent de femmes qui accouchent sont sensibles et attentifs à leurs besoins, a ajouté la SOGC.

«Il y a cependant des cas où les femmes n'ont pas été écoutées adéquatement ou ont estimé que cela n'avait pas été le cas.»

NataliaDeriabina via Getty Images

Allégations de maltraitance lors de l'accouchement

La nouvelle déclaration vient en réponse aux «récents articles des médias», a déclaré la SOGC. Un rapport d'enquête publié en 2016 par CBC News a révélé que des centaines de plaintes ont été déposées auprès d'hôpitaux et d'autorités de soins de santé au sujet des soins de maternité depuis 2010.

Les plaintes allaient des préoccupations relatives à la qualité des soins, aux allégations de discrimination, aux commentaires non professionnels et aux «patients privés de leur dignité et de leur consentement aux procédures», a noté CBC dans l'enquête. Une femme a déclaré à CBC qu'un infirmier lui a planté une aiguille dans la jambe à plusieurs reprises pour prouver que la péridurale fonctionnait.

«Les conséquences des soins inappropriés ont des impacts néfastes durablement - et les femmes qui signalent des soins irrespectueux sont moins susceptibles de chercher des soins de santé à l'avenir», a déclaré la SOGC.

Pour Young, l'impact de la séparation de son bébé se fait toujours ressentir. Cela a rendu l'allaitement difficile, a-t-elle expliqué, et cela a affecté sa relation avec sa fille, qui a maintenant quatre ans.

«Je pense que le fait de ne pas avoir eu ce temps avec elle au départ a affecté notre lien», a déclaré Young.

«Mon mari a pu se blottir contre elle. Mon mari a pu la prendre pendant j'étais dans la chambre sans pouvoir la tenir.»

Young était sous sédatifs durant sa césarienne. C'est son mari qui a accompagné le bébé tout de suite après la naissance. Elle s'est réveillée seule après avoir accouché, sans savoir où se trouvait son bébé.

«C'était une expérience tellement terrible, et entendre que tu ne peux pas tenir ton bébé parce que tu ne rentres pas dans un fauteuil roulant, c'est terrible. Une sale plaisanterie? Qui peut dire ça à quelqu'un?»

«Pas l'expérience que nous aurions voulue pour elle»

L'Hôpital d'Ottawa a présenté ses excuses à Young par courriel après que le HuffPost Canada eut porté l'affaire à leur attention.

«Nous nous excusons que cette patiente n'ait pas eu l'expérience que nous aurions voulue pour elle. Notre pratique habituelle est de réunir les mères avec leur bébé aussi rapidement que possible, une fois les soins de la mère pris en charge», a déclaré lundi l'hôpital.

«Notre équipe de défense des patients est toujours disponible afin de discuter plus précisément de la situation et d'apprendre des expériences de nos patients.»

En février, l'OMS a publié un rapport selon lequel les femmes devraient avoir plus de temps pour accoucher sans interventions médicales telles que les césariennes et devraient être davantage impliquées dans la prise de décision. Selon la Dre Princess Nothemba Simelela, assistante du directeur général de l'OMS, c'est bien plus que d'avoir un bébé en bonne santé.

En mars, une étude a révélé que très peu de femmes ont le sentiment d'avoir leur mot à dire dans les soins qu'elles reçoivent de leur équipe de soins lors de leur accouchement. Selon le rapport, les femmes présentant des risques médicaux et sociaux plus élevés étaient quatre fois plus susceptibles de déclarer des niveaux de respect inférieurs.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.