Gwyneth Paltrow, 46 ans et pas une fausse note de style!

Gourou bien-être, entrepreneure à succès et actrice, Gwyneth Paltrow fascine un large bassin de femmes qui suivent ses moindres astuces beauté ou conseils santé – même les plus loufoques – et qui demeurent à l'affut de toutes ses dernières tenues sur la tapis rouge.

À l'occasion de ses 46 ans, qu'elle célèbre ce 27 septembre, le HuffPost Québec revient sur certains de ses meilleurs moments mode.

De ses débuts dans les années 90 quand elle traînait avec Kate Moss ou fumait la cigarette (oui, oui, celle qui prône maintenant un mode de vie sain à l'extrême) synonymes de lignes simples et tenues légères, à sa «glamourisation» dans les années 2000. Personne n'oubliera la sublime robe Zac Posen qu'elle portait pour les Oscars en 2007. Puis on revient finalement sur son passage à un style plus hippie chic ces dernières années.

Dan MacMedan via Getty Images Gwyneth Paltrow en 2007

Comme vous le constaterez dans la galerie ci-dessous, c'est rare qu'elle nous ait déçus côté mode :