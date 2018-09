En cette fin de campagne, le HuffPost Québec fait le portrait de quelques candidats de l'ombre des principaux partis.

Benoit Racette est très peu connu du grand public. Mais les journalistes, les politiciens et le milieu communautaire le connaissent: c'est une des forces vives du mouvement pour les droits des personnes handicapées.

M. Racette s'est déjà fait décrire comme étant «l'attaché de presse» des personnes en situation d'handicap. Organisateur communautaire et responsable des communications de l'organisme Ex Aequo, il a notamment organisé des manifestations et d'autres sorties publiques pour réclamer plus de soutien à domicile ou une meilleure documentation des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, entre autres.

Toujours en restant dans l'ombre.

Cette année, il fait le saut et passe devant les caméras. Il est candidat de Québec solidaire (QS) dans Saint-Henri-Sainte-Anne, un bastion libéral de longue date qui épouse les contours de l'arrondissement montréalais du Sud-Ouest.

«Il n'y a plus personne dans Saint-Henri-Sainte-Anne qui défend les gens ordinaires. L'ancienne députée était proche des gens. Mais les fils et filles d'ouvrier, ça n'existe plus en politique maintenant», dit-il en référence à Marguerite Blais, aujourd'hui candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans les Laurentides.

Mais la vocation première de M. Racette n'a pas changé. En partie grâce à son implication, QS est devenu le premier parti politique à proposer que le langage des signes du Québec soit déclaré langue officielle. Il souhaite aussi que la province s'inspire des lois sur l'accessibilité universelle adoptées en Ontario et aux États-Unis pour éviter, entre autres, que les personnes handicapées soient exclues d'un immeuble mal conçu pour leurs besoins.

«L'accessibilité est difficile dans Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est un vieux cadre bâti qui est très souvent inaccessible. Et personne n'utilise le programme pour rendre les commerces accessibles», lance-t-il.

Saint-Henri-Sainte-Anne est un bastion libéral depuis toujours. La ministre Dominique Anglade y a été élue avec presque 10 points d'avance sur sa rivale péquiste et 18 points devant la candidate de Québec solidaire lors d'une élection partielle tenue en 2015.

Le terreau est toutefois fertile pour QS. L'arrondissement du Sud-Ouest est entièrement contrôlé par Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante. Les deux formations politiques ont beaucoup d'atomes crochus. M. Racette a d'ailleurs milité pour Mme Plante lors des élections municipales de 2017.

La démographie changeante du Sud-Ouest peut aussi favoriser QS. Le redéveloppement de Griffintown et l'embourgeoisement de certains quartiers ouvriers, notamment Saint-Henri, amène une population plus jeune, plus aisée et plus branchée dans le secteur.

Ces mêmes changements dans le Plateau-Mont-Royal et Rosemont ont mené à l'élection des trois premiers députés solidaires dans Mercier, Gouin et Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ils pourraient mener à la défaite du chef péquiste Jean-François Lisée dans Rosemont.

«Saint-Henri-Sainte-Anne est dans les 15 comtés prenables pour QS. Et on a une masse critique de gens engagés pour que ça arrive», martèle M. Racette.

Selon le site Qc125.com, Québec solidaire est toutefois loin du compte à moins d'une semaine du scrutin. Même si le parti semble avoir damé le pion au PQ comme option de rechange, M. Racette traînerait par plus de 20 points derrière Mme Anglade.

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!



Voir aussi - Entrevue avec la candidate de Québec solidaire Camille St-Laurent