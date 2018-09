Voici la créatrice préférée de Meghan Markle

Markle a une créatrice préférée, elle se nomme Clare Waight Keller, la directrice artistique de Givenchy. Elle en a fait une nouvelle démonstration ce mardi 25 septembre lorsqu'elle s'est rendue sans son époux le Prince Harry à l'ouverture d'une nouvelle exposition à la Royal Academy of Arts de Londres,

La Duchesse de Sussex portait une longue robe noire ajustée avec un pan de velours et des transparences sur les bras laissant entr'apercevoir un peu de peau. La robe était signée de la fameuse créatrice.

Tout dans cette robe est absolument parfait, de la ceinture qui embrasse la taille à la fente sur la robe droite. Le mariage du bleu marine et du noir, sans oublier les transparences, tout est divinement couture.

Le détail qui tue? Les escarpins qui parachèvent cette silhouette ultra féminine et chic.

Getty Images

Le détail des escarpins et des fleurs qui remontent sur la cheville.

Getty Images

C'est bien sûr la créatrice qui a réalisé la robe de mariée de Meghan, rappelez-vous.

WPA Pool via Getty Images

Qui est Clare Waight Keller?

Une créatrice anglaise discrète au parcours impressionnant.

Elle a fait ses débuts chez Calvin Klein, elle a enchaîné chez Ralph Lauren, puis Gucci en 2000. On peut aussi citer Pringle of Scotland au titre de directrice artistique. Elle se démarquera chez Chloé de 2011 à 2017 avant de rejoindre Givenchy succédant à Riccardo Ticci. Un CV plus qu'impressionnant.

Getty Images

Ce qui la distingue?

Ce mariage parfait de féminité, de clacissisme parfaitement mixé à de la modernité, de raffinement, de chic absolu et de confort. Tout est parfaitement balancé entre structure, légèreté et fluidité. C'est une femme qui comprend parfaitement le corps des femmes et sait mieux que quiconque les rendre belles. Un nombre incalculable de stars sont fans de ses créations, parmi elles on pourrait citer notamment Rihanna, Beyoncé, Cate Blanchett... La créatrice ne s'enflamme jamais, elle a ce chic et ce flegme à l'anglaise qui ajoute à la longue liste des qualificatifs dont on pourrait la couvrir.

